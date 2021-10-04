Эксклюзив
Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно
Дина Насырова — вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...
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Smiling Rocks, благотворительная бизнес-модель, вдохновляет компании работать ради совершенствования мира
Зулу Гхеврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель компании Smiling Rocks, основатель компании Vedantti Jewellery и управляющий директор Prism Group, работает в алмазной и ювелирной отрасли свыше 20 лет. Зулу начал свой бизнес...
04 октября 2021
Надо упорно трудиться – и успех придет
Эдуард Уткин – генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России», эксперт Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням - рассказал «R&P» о том, как внедряется система ГИИС ДМДК, а также о последних событиях и настроениях в ювелирной...
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Хью Дэниел (Huw Daniel) является генеральным директором Международной гильдии производителей платины (Platinum Guild International, PGI), курирующим деятельность по развитию рынков в Китае, Японии, Индии и США от имени производителей...
13 сентября 2021
В первом полугодии добыча алмазов в RZM Murowa снизилась на 4%
«Партнер RZM Murowa произвел 240 000 каратов алмазов за шесть месяцев, что на 4% меньше 250 000 каратов за аналогичный период, - цитирует веб-портал New Zimbabwe.com председателя RioZim Салима Бибиджауна (Saleem Beebeejaun). - Низкие объемы добычи являются результатом переработки низкосортной руды из карьера К2 в течение всего периода после переноса горных работ из истощенного высокосортного карьера К1».
Хотя RZM Murowa не приводит конкретных цифр, тем не менее компания продала больше алмазов за отчетный период, несмотря на спад производства.
RioZim сообщила, что доля прибыли от алмазов составила 252,9 млн долларов США по сравнению с убытком в 5,3 млн долларов в предыдущем году.
Компания RZM Murowa сообщила, что проект Краун Джуэл (Crown Jewel), направленный на увеличение производственных мощностей завода по переработке руды для поддержания производственного карьера, успешно развивается, несмотря на проблемы и задержки, возникшие в результате COVID-19.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished