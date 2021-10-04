В первом полугодии добыча алмазов в RZM Murowa снизилась на 4%

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RZM Murowa, дочерняя компания RioZim, зафиксировала падение добычи на 4% за полугодие, закончившееся 30 июня 2021 года, из-за переработки руды с низким содержанием алмазов.

«Партнер RZM Murowa произвел 240 000 каратов алмазов за шесть месяцев, что на 4% меньше 250 000 каратов за аналогичный период, - цитирует веб-портал New Zimbabwe.com председателя RioZim Салима Бибиджауна (Saleem Beebeejaun). - Низкие объемы добычи являются результатом переработки низкосортной руды из карьера К2 в течение всего периода после переноса горных работ из истощенного высокосортного карьера К1».

Хотя RZM Murowa не приводит конкретных цифр, тем не менее компания продала больше алмазов за отчетный период, несмотря на спад производства.

RioZim сообщила, что доля прибыли от алмазов составила 252,9 млн долларов США по сравнению с убытком в 5,3 млн долларов в предыдущем году.

Компания RZM Murowa сообщила, что проект Краун Джуэл (Crown Jewel), направленный на увеличение производственных мощностей завода по переработке руды для поддержания производственного карьера, успешно развивается, несмотря на проблемы и задержки, возникшие в результате COVID-19.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





