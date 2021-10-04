Эксклюзив
Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно
Дина Насырова -вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной выставки в Музеях...
Сегодня
Smiling Rocks, благотворительная бизнес-модель, вдохновляет компании работать ради совершенствования мира
Зулу Гхеврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель компании Smiling Rocks, основатель компании Vedantti Jewellery и управляющий директор Prism Group, работает в алмазной и ювелирной отрасли свыше 20 лет. Зулу начал свой бизнес...
04 октября 2021
Надо упорно трудиться – и успех придет
Эдуард Уткин – генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России», эксперт Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням - рассказал «R&P» о том, как внедряется система ГИИС ДМДК, а также о последних событиях и настроениях в ювелирной...
27 сентября 2021
GOLDNET.MARKET: «Мы хотим, и работаем над тем, чтобы предоставить бизнесу возможность развивать массу разных направлений»
Сегодня практически все ювелирные компании имеют свои оптовые сайты, интернет-магазины, страницы в соцсетях. Но год назад в России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET.MARKET - новый эффективный инструмент для работы...
20 сентября 2021
Редкость платины придает ей дополнительную ценность и привлекательность
Хью Дэниел (Huw Daniel) является генеральным директором Международной гильдии производителей платины (Platinum Guild International, PGI), курирующим деятельность по развитию рынков в Китае, Японии, Индии и США от имени производителей...
13 сентября 2021
Летнего затишья на алмазном рынке в этом году не случилось
В сообщении компании об этом говорится, что, согласно российскому законодательству, АЛРОСА реализует алмазы специальных размеров, то есть массой 10,8 карата и выше, на международных аукционах, проводя показы в Москве и за рубежом для удобства клиентов. В августе-сентябре просмотры прошли в Антверпене, Дубае и Рамат Гане. По итогам трёх аукционов 80 компаний-победителей, в том числе из Бельгии, Израиля, Индии и ОАЭ, приобрели 349 алмазов общей массой более 6 тыс. каратов на сумму $37,8 млн.
«Все три зарубежных аукциона вызвали большой интерес у клиентов в условиях, когда международные поездки по-прежнему ограничены. Суммарно на них зарегистрировались более 300 участников. Видя потребности рынка, мы во второй половине сентября запустили также цифровой аукцион, причём в новом, расширенном формате, добавив к описаниям лотов экспертную оценку и дополнительные фото-и видеофайлы. На этом аукционе, который продлится до 13 октября, наши клиенты могут анализировать и отбирать сырьё полностью дистанционно», - сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.
Владимир Малахов, Rough&Polished