Летнего затишья на алмазном рынке в этом году не случилось

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Как отметил заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев, в этом году компания, подводя в сентябре итоги трех прошедших аукционов по продаже крупных алмазов, наблюдала сохранение уверенного спроса на дорогое высококачественное сырье в течение всего торгового периода, включая и август, который традиционно считается временем относительного затишья.

В сообщении компании об этом говорится, что, согласно российскому законодательству, АЛРОСА реализует алмазы специальных размеров, то есть массой 10,8 карата и выше, на международных аукционах, проводя показы в Москве и за рубежом для удобства клиентов. В августе-сентябре просмотры прошли в Антверпене, Дубае и Рамат Гане. По итогам трёх аукционов 80 компаний-победителей, в том числе из Бельгии, Израиля, Индии и ОАЭ, приобрели 349 алмазов общей массой более 6 тыс. каратов на сумму $37,8 млн.

«Все три зарубежных аукциона вызвали большой интерес у клиентов в условиях, когда международные поездки по-прежнему ограничены. Суммарно на них зарегистрировались более 300 участников. Видя потребности рынка, мы во второй половине сентября запустили также цифровой аукцион, причём в новом, расширенном формате, добавив к описаниям лотов экспертную оценку и дополнительные фото-и видеофайлы. На этом аукционе, который продлится до 13 октября, наши клиенты могут анализировать и отбирать сырьё полностью дистанционно», - сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.



Владимир Малахов, Rough&Polished





