Эксклюзив

Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно

Дина Насырова  —  вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...

11 октября 2021

Smiling Rocks, благотворительная бизнес-модель, вдохновляет компании работать ради совершенствования мира

Зулу Гхеврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель компании Smiling Rocks, основатель компании Vedantti Jewellery и управляющий директор Prism Group, работает в алмазной и ювелирной отрасли свыше 20 лет. Зулу начал свой бизнес...

04 октября 2021

Надо упорно трудиться – и успех придет

Эдуард Уткин – генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России», эксперт Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням - рассказал «R&P» о том, как внедряется система ГИИС ДМДК, а также о последних событиях и настроениях в ювелирной...

27 сентября 2021

GOLDNET.MARKET: «Мы хотим, и работаем над тем, чтобы предоставить бизнесу возможность развивать массу разных направлений»

Сегодня практически все ювелирные компании имеют свои оптовые сайты, интернет-магазины, страницы в соцсетях. Но год назад в России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET.MARKET - новый эффективный инструмент для работы...

20 сентября 2021

Редкость платины придает ей дополнительную ценность и привлекательность

Хью Дэниел (Huw Daniel) является генеральным директором Международной гильдии производителей платины (Platinum Guild International, PGI), курирующим деятельность по развитию рынков в Китае, Японии, Индии и США от имени производителей...

13 сентября 2021

У компании АЛРОСА появится крупный покупатель алмазов в Армении

Сегодня
Новости
Армения намерена создать компанию с акционерным долевым участием правительства и производственных компаний, которая выступит в роли крупного покупателя и сможет приобретать у АЛРОСА большие партии сырья, необходимого армянским огранщикам и ювелирам.
Этот вопрос обсуждался в ходе рабочего визита в Москву заместителя министра экономики Армении Нарека Терьяна 5-6 октября, который встретился с Евгением Агуреевым, заместителем генерального директора АЛРОСА, возглавляющим Единую сбытовую организацию компании, и Петром Каракчиевым, директором департамента международного сотрудничества АЛРОСА, сообщает новостной портал arka.am. На встрече обсуждались вопросы повышения эффективности дальнейшего сотрудничества в области алмазообработки и ювелирного дела.  
Нарек Терьян рассказал о создаваемой государственной единой компании «Ай-Алмаст» и механизме реализации намеченных работ. Ознакомившись с представленным механизмом, российские партнеры выразили готовность начать сотрудничество. По итогам встречи достигнута договоренность в сжатые сроки составить дорожную карту двусторонних действий, чтобы придать правовой импульс сотрудничеству.

Владимир Малахов, Rough&Polished



Версия для печати