У компании АЛРОСА появится крупный покупатель алмазов в Армении

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Армения намерена создать компанию с акционерным долевым участием правительства и производственных компаний, которая выступит в роли крупного покупателя и сможет приобретать у АЛРОСА большие партии сырья, необходимого армянским огранщикам и ювелирам.

Этот вопрос обсуждался в ходе рабочего визита в Москву заместителя министра экономики Армении Нарека Терьяна 5-6 октября, который встретился с Евгением Агуреевым, заместителем генерального директора АЛРОСА, возглавляющим Единую сбытовую организацию компании, и Петром Каракчиевым, директором департамента международного сотрудничества АЛРОСА, сообщает новостной портал arka.am. На встрече обсуждались вопросы повышения эффективности дальнейшего сотрудничества в области алмазообработки и ювелирного дела.

Нарек Терьян рассказал о создаваемой государственной единой компании «Ай-Алмаст» и механизме реализации намеченных работ. Ознакомившись с представленным механизмом, российские партнеры выразили готовность начать сотрудничество. По итогам встречи достигнута договоренность в сжатые сроки составить дорожную карту двусторонних действий, чтобы придать правовой импульс сотрудничеству.



Владимир Малахов, Rough&Polished







