Эксклюзив
Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно
Дина Насырова — вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной...
11 октября 2021
Smiling Rocks, благотворительная бизнес-модель, вдохновляет компании работать ради совершенствования мира
Зулу Гхеврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель компании Smiling Rocks, основатель компании Vedantti Jewellery и управляющий директор Prism Group, работает в алмазной и ювелирной отрасли свыше 20 лет. Зулу начал свой бизнес...
04 октября 2021
Надо упорно трудиться – и успех придет
Эдуард Уткин – генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России», эксперт Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням - рассказал «R&P» о том, как внедряется система ГИИС ДМДК, а также о последних событиях и настроениях в ювелирной...
27 сентября 2021
GOLDNET.MARKET: «Мы хотим, и работаем над тем, чтобы предоставить бизнесу возможность развивать массу разных направлений»
Сегодня практически все ювелирные компании имеют свои оптовые сайты, интернет-магазины, страницы в соцсетях. Но год назад в России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET.MARKET - новый эффективный инструмент для работы...
20 сентября 2021
Редкость платины придает ей дополнительную ценность и привлекательность
Хью Дэниел (Huw Daniel) является генеральным директором Международной гильдии производителей платины (Platinum Guild International, PGI), курирующим деятельность по развитию рынков в Китае, Японии, Индии и США от имени производителей...
13 сентября 2021
У компании АЛРОСА появится крупный покупатель алмазов в Армении
Этот вопрос обсуждался в ходе рабочего визита в Москву заместителя министра экономики Армении Нарека Терьяна 5-6 октября, который встретился с Евгением Агуреевым, заместителем генерального директора АЛРОСА, возглавляющим Единую сбытовую организацию компании, и Петром Каракчиевым, директором департамента международного сотрудничества АЛРОСА, сообщает новостной портал arka.am. На встрече обсуждались вопросы повышения эффективности дальнейшего сотрудничества в области алмазообработки и ювелирного дела.
Нарек Терьян рассказал о создаваемой государственной единой компании «Ай-Алмаст» и механизме реализации намеченных работ. Ознакомившись с представленным механизмом, российские партнеры выразили готовность начать сотрудничество. По итогам встречи достигнута договоренность в сжатые сроки составить дорожную карту двусторонних действий, чтобы придать правовой импульс сотрудничеству.
Владимир Малахов, Rough&Polished