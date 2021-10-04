На северо-западе ЮАР убиты шесть старателей, подозреваемых в незаконной добыче полезных ископаемых

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Шесть старателей, подозреваемых в незаконной добыче полезных ископаемых и известных как «зама замас» («пытатели удачи») на языке зулу, были убиты и 35 арестованы после нападения на охранников на безымянном руднике в Северо-Западной провинции Южной Африки.

Издание Mining Weekly привело слова представителя полиции бригадного генерала Сабату Мокгуабоне (Sabata Mokgwabone), который заявил, что нелегальные старатели использовали вентиляционную шахту для входа и выхода на ряде стволов рудника, и руководство решило ее закрыть, чтобы предотвратить дальнейшую незаконную добычу.

Это остановило поставку продуктов питания и воды нелегальным старателям.

«Аресты произошли после того, как группа из примерно 300 нелегальных горняков, широко известных как «зама замас», напала на сотрудников службы безопасности и открыла по ним огонь, а затем и по полиции, пытаясь силой обеспечить продуктами питания своих товарищей-нелегалов, которые находились под землей», - сказал Мокгуабоне.

Сотрудники службы безопасности приняли ответные меры, в результате чего были убиты шесть предполагаемых незаконных старателей.

Об этом было сообщено в Независимое следственное управление полиции (Independent Police Investigative Directorate, IPID) ЮАР.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





