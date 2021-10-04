BlueRock Diamonds продала алмаз массой 7,1 карата за 64,8 тыс. долларов

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BlueRock Diamonds, которая владеет и управляет алмазным рудником Кареевлей (Kareevlei) в Южной Африке, на сентябрьском тендере продала алмаз весом 7,1 карата за 64 826 долларов США.

Председатель совета директоров компании-производителя алмазов, включенной в листинг лондонского Рынка альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM), Майк Хьюстон (Mike Houston) сказал, что средняя цена одного карата проданного алмаза составила 9 100 долларов.

«Рынок остается динамичным, и мы продолжаем укреплять нашу репутацию, увеличивая объем добычи на рудниках, обеспечивающий более 95% камней ювелирного или почти ювелирного качества», - сказал он.

С начала года BlueRock Diamonds продала около 151,6 карата алмазов на сумму более 1,5 млн долларов.

Майк Хьюстон заявил, что ввод в эксплуатацию проекта расширения рудника «идет хорошо». Ожидается, что компания предоставит полную обновленную информацию в своем отчете за третий квартал.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





