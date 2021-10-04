Эксклюзив
Ювелирную отрасль России надо обновлять и серьезно
Дина Насырова -вице-президент Международной ювелирной выставки J-1, недавно прошедшей в московском Гостином Дворе. Как партнёр и муза известного художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова она активно участвовала в подготовке его персональной выставки в Музеях...
Сегодня
Smiling Rocks, благотворительная бизнес-модель, вдохновляет компании работать ради совершенствования мира
Зулу Гхеврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель компании Smiling Rocks, основатель компании Vedantti Jewellery и управляющий директор Prism Group, работает в алмазной и ювелирной отрасли свыше 20 лет. Зулу начал свой бизнес...
04 октября 2021
Надо упорно трудиться – и успех придет
Эдуард Уткин – генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России», эксперт Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням - рассказал «R&P» о том, как внедряется система ГИИС ДМДК, а также о последних событиях и настроениях в ювелирной...
27 сентября 2021
GOLDNET.MARKET: «Мы хотим, и работаем над тем, чтобы предоставить бизнесу возможность развивать массу разных направлений»
Сегодня практически все ювелирные компании имеют свои оптовые сайты, интернет-магазины, страницы в соцсетях. Но год назад в России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET.MARKET - новый эффективный инструмент для работы...
20 сентября 2021
Редкость платины придает ей дополнительную ценность и привлекательность
Хью Дэниел (Huw Daniel) является генеральным директором Международной гильдии производителей платины (Platinum Guild International, PGI), курирующим деятельность по развитию рынков в Китае, Японии, Индии и США от имени производителей...
13 сентября 2021
Xtract Resources увеличила добычу аллювиального золота на своей концессии Маника в Мозамбике
«Уровень производства увеличился во 2-м квартале 2021 года и продолжил расти в 3-м квартале, - сказал наделенный исполнительными полномочиями председатель компании Колин Берд (Colin Bird). - Мы ждем отдачи от добычи в твердых породах по мере продления штольни на руднике Гай Фокс (Guy Fawkes) и от начала добычи на мини-карьере Боа Эсперанса (Boa Esperanza)».
Xtract Resources, зарегистрированная на лондонском Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM), сообщила, что стоимость золота, произведенного за три месяца, закончившихся 30 июня, составила 218 413 долларов США по сравнению со 143 848 долларами в первом квартале.
За этот период затраты на производство золота снизились с 1 828 долларов за унцию до 1 258 долларов за унцию.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished