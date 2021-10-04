Xtract Resources увеличила добычу аллювиального золота на своей концессии Маника в Мозамбике

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Компания Xtract Resources увеличила общий объем производства аллювиального золота, добываемого ее подрядчиком на ее концессии Маника (Manica) в Мозамбике, с 284 унций в первом квартале до 427 унций на конец второго квартала, закончившегося 30 июня.

«Уровень производства увеличился во 2-м квартале 2021 года и продолжил расти в 3-м квартале, - сказал наделенный исполнительными полномочиями председатель компании Колин Берд (Colin Bird). - Мы ждем отдачи от добычи в твердых породах по мере продления штольни на руднике Гай Фокс (Guy Fawkes) и от начала добычи на мини-карьере Боа Эсперанса (Boa Esperanza)».

Xtract Resources, зарегистрированная на лондонском Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM), сообщила, что стоимость золота, произведенного за три месяца, закончившихся 30 июня, составила 218 413 долларов США по сравнению со 143 848 долларами в первом квартале.

За этот период затраты на производство золота снизились с 1 828 долларов за унцию до 1 258 долларов за унцию.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





