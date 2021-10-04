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06 сентября 2021
Mountain Province объявила о смене руководителя компании
Вместо Брауна временным президентом и генеральным директором компании назначен Джонатан Комерфорд (Jonathan Comerford). Ведется поиск кандидатуры на полную ставку, компания надеется объявить нового руководителя в ближайшие недели.
Браун также ушел с поста директора компании. Он окажет компании помощь в облегчении переходного периода.
Комерфорд стал директором Mountain Province с сентября 2001 года, а с апреля 2006 года – председателем ее совета директоров. С мая по июль 2018 года Комерфорд занимал также должность временного президента и генерального директора.
«От имени правления я хотел бы поблагодарить Стюарта за его эффективную и преданную службу на посту генерального директора Mountain Province в течение последних трех лет. Стюарт руководил компанией в трудные времена для алмазного сектора, включая очень сложный период пандемии COVID-19. Он покидает компанию, которая вступает в 2022 год с более крепкими позициями. Мы ценим его значительные усилия и достижения, и желаем ему всего наилучшего в его будущих начинаниях», - прокомментировал Комерфорд.
Алекс Шишло для Rough&Polished