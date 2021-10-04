Mountain Province объявила о смене руководителя компании

Сегодня Новости

Mountain Province Diamonds Inc. объявила, что компания и Стюарт Браун (Stuart Brown), ее президент и генеральный директор, достигли взаимного решения о том, что Браун покинет компанию. Данное решение вступает в силу немедленно.

Вместо Брауна временным президентом и генеральным директором компании назначен Джонатан Комерфорд (Jonathan Comerford). Ведется поиск кандидатуры на полную ставку, компания надеется объявить нового руководителя в ближайшие недели.

Браун также ушел с поста директора компании. Он окажет компании помощь в облегчении переходного периода.

Комерфорд стал директором Mountain Province с сентября 2001 года, а с апреля 2006 года – председателем ее совета директоров. С мая по июль 2018 года Комерфорд занимал также должность временного президента и генерального директора.

«От имени правления я хотел бы поблагодарить Стюарта за его эффективную и преданную службу на посту генерального директора Mountain Province в течение последних трех лет. Стюарт руководил компанией в трудные времена для алмазного сектора, включая очень сложный период пандемии COVID-19. Он покидает компанию, которая вступает в 2022 год с более крепкими позициями. Мы ценим его значительные усилия и достижения, и желаем ему всего наилучшего в его будущих начинаниях», - прокомментировал Комерфорд.



Алекс Шишло для Rough&Polished





