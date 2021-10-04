Новое правительство Замбии пересматривает налоговую систему в горнодобывающей промышленности

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Согласно сообщениям СМИ, новое правительство Замбии совместно с ключевыми заинтересованными сторонами пересматривает свою налоговую систему в сфере добычи полезных ископаемых, чтобы создать стабильный, предсказуемый и конкурентоспособный режим.

Информационное агентство Reuters сообщает, что горнодобывающие компании в Замбии высказывали жалобы по поводу двойного налогообложения.

Плата за добычу полезных ископаемых с 2019 года не учитывалась как вычитаемый расход при расчете корпоративного подоходного налога.

«Этот пересмотр также привлечет как местные, так и иностранные инвестиции в горнодобывающую промышленность и в конечном итоге увеличит добычу полезных ископаемых в стране», - приводит агентство слова министра Пола Кабусве (Paul Kabuswe), выступившего в парламенте.

Министр горнодобывающей промышленности заявил, что отчитается перед парламентом о медедобывающих компаниях Konkola Copper Mines (KCM) и Mopani Copper Mines.

Предыдущее правительство передало контроль над KCM временному ликвидатору в мае 2019 года, что привело к продолжающемуся правовому спору с его бывшим владельцем компанией Vedanta.

Замбия также взяла долг в 1,5 млрд долларов США на покупку Mopani Copper Mines у компании Glencore в январе прошлого года, но пока не нашла нового инвестора.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





