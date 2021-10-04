CIBJO выпустила специальный отчет о технологиях, в котором анализируется, как данные меняют торговлю ювелирными изделиями

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Перед открытием Конгресса Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO) 1 ноября 2021 года был опубликован пятый из специальных докладов данной организации за этот год. Доклад, подготовленный новым Технологическим комитетом CIBJO во главе со Стефаном Фишлером (Stephane Fischler), посвящен революционным технологическим прорывам в ювелирной промышленности и торговле, в связи с которыми, по словам автора, «можно говорить о том, как все было до инновации и какими стало после».

Как отмечает г-н Фишлер, на протяжении большей части своей истории революционные технологические прорывы были сосредоточены в горнодобывающем и производственном секторах, связанных с изготовлением ювелирных изделий, тогда как оптовая и розничная торговля продолжали работать в соответствии с испытанными и проверенными бизнес-моделями. Ситуация начала меняться с ростом Интернета как инструмента продаж и началом маркетинга в социальных сетях, но даже тогда многие по-прежнему опасались, испытывая неуверенность в том, готовы ли потребители покупать дорогостоящие товары в Интернете. Однако 2020 год и начало глобальной пандемии изменили правила игры. «Когда торговым заведениям периодически запрещается открывать свои двери из-за карантина COVID-19, да даже и тогда, когда эти запреты сняты, и они сталкиваются с ограничением количества людей, которых могут допустить в свои помещения, Интернет-маркетинг и возможности продаж стали необходимостью, а не альтернативой для тех, кто хорошо разбирается в технологиях», - пишет он.

По словам г-на Фишлера, изменения, происходящие в торговле, и особенно на уровне розничной торговли, превратили данные о потребителях в один из самых ценных товаров в отрасли. Для такой организации, как CIBJO, которая занимается глобальными практиками, это ставит на повестку дня новые вопросы. «Необходимо создать стандарты того, как обрабатываются [данные]. Как их следует надежно хранить, анализировать и в конечном итоге использовать? Таковы дискуссии, происходящие в мире высоких технологий, и вопросы, вызывающие разногласия в отрасли, среди общественности и государственных регулирующих органов», - пишет он.

Конгрессы CIBJO служат официальным местом сбора членов Всемирной ювелирной конфедерации из разных стран мира, а также являются местом проведения ежегодных встреч отраслевых комиссий CIBJO, на которых могут быть внесены поправки в готовые справочники организации, известные как «Голубые книги», по международным отраслевым стандартам для бриллиантов, цветных камней, жемчуга, работающих с драгоценными камнями лабораторий, драгоценных металлов, кораллов и поиску материалов из ответственных источников.

Конгресс CIBJO – это также то место, где рассказывается о программе Образовательного фонда Всемирной ювелирной конфедерации (World Jewellery Confederation Education Foundation, WJCEF), касающейся ответственной и устойчивой деятельности в отрасли, а также о продолжающемся сотрудничестве CIBJO с Организацией Объединенных Наций и ее программой развития.



Владимир Малахов, Rough&Polished





