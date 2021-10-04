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06 сентября 2021
CIBJO выпустила специальный отчет о технологиях, в котором анализируется, как данные меняют торговлю ювелирными изделиями
Как отмечает г-н Фишлер, на протяжении большей части своей истории революционные технологические прорывы были сосредоточены в горнодобывающем и производственном секторах, связанных с изготовлением ювелирных изделий, тогда как оптовая и розничная торговля продолжали работать в соответствии с испытанными и проверенными бизнес-моделями. Ситуация начала меняться с ростом Интернета как инструмента продаж и началом маркетинга в социальных сетях, но даже тогда многие по-прежнему опасались, испытывая неуверенность в том, готовы ли потребители покупать дорогостоящие товары в Интернете. Однако 2020 год и начало глобальной пандемии изменили правила игры. «Когда торговым заведениям периодически запрещается открывать свои двери из-за карантина COVID-19, да даже и тогда, когда эти запреты сняты, и они сталкиваются с ограничением количества людей, которых могут допустить в свои помещения, Интернет-маркетинг и возможности продаж стали необходимостью, а не альтернативой для тех, кто хорошо разбирается в технологиях», - пишет он.
По словам г-на Фишлера, изменения, происходящие в торговле, и особенно на уровне розничной торговли, превратили данные о потребителях в один из самых ценных товаров в отрасли. Для такой организации, как CIBJO, которая занимается глобальными практиками, это ставит на повестку дня новые вопросы. «Необходимо создать стандарты того, как обрабатываются [данные]. Как их следует надежно хранить, анализировать и в конечном итоге использовать? Таковы дискуссии, происходящие в мире высоких технологий, и вопросы, вызывающие разногласия в отрасли, среди общественности и государственных регулирующих органов», - пишет он.
Конгрессы CIBJO служат официальным местом сбора членов Всемирной ювелирной конфедерации из разных стран мира, а также являются местом проведения ежегодных встреч отраслевых комиссий CIBJO, на которых могут быть внесены поправки в готовые справочники организации, известные как «Голубые книги», по международным отраслевым стандартам для бриллиантов, цветных камней, жемчуга, работающих с драгоценными камнями лабораторий, драгоценных металлов, кораллов и поиску материалов из ответственных источников.
Конгресс CIBJO – это также то место, где рассказывается о программе Образовательного фонда Всемирной ювелирной конфедерации (World Jewellery Confederation Education Foundation, WJCEF), касающейся ответственной и устойчивой деятельности в отрасли, а также о продолжающемся сотрудничестве CIBJO с Организацией Объединенных Наций и ее программой развития.
Владимир Малахов, Rough&Polished