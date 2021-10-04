Эксклюзив

Smiling Rocks, благотворительная бизнес-модель, вдохновляет компании работать ради совершенствования мира

Зулу Гхеврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель компании Smiling Rocks, основатель компании Vedantti Jewellery и управляющий директор Prism Group, работает в алмазной и ювелирной отрасли свыше 20 лет. Зулу начал свой бизнес...

04 октября 2021

Надо упорно трудиться – и успех придет

Эдуард Уткин – генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России», эксперт Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням - рассказал «R&P» о том, как внедряется система ГИИС ДМДК, а также о последних событиях и настроениях в ювелирной...

27 сентября 2021

GOLDNET.MARKET: «Мы хотим, и работаем над тем, чтобы предоставить бизнесу возможность развивать массу разных направлений»

Сегодня практически все ювелирные компании имеют свои оптовые сайты, интернет-магазины, страницы в соцсетях. Но год назад в России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET.MARKET - новый эффективный инструмент для работы...

20 сентября 2021

Редкость платины придает ей дополнительную ценность и привлекательность

Хью Дэниел (Huw Daniel) является генеральным директором Международной гильдии производителей платины (Platinum Guild International, PGI), курирующим деятельность по развитию рынков в Китае, Японии, Индии и США от имени производителей...

13 сентября 2021

Марко Карниелло: мы хотим и впредь быть двигателем развития ювелирной промышленности

Итальянская выставочная группа (IEG) является лидером в Италии по организации ярмарок и одним из основных операторов в секторе выставок и конференций на европейском уровне с выставочными площадями в Римини и Виченце, а также в Милане и Ареццо...

06 сентября 2021

Opsydia развивает новые технологии идентификации бриллиантов

Сегодня
Новости
Компания Opsydia объявила о том, что отныне располагает технологией нанесения постоянных идентификаторов на бриллианты категории «меле», не воздействуя на их полированную поверхность. Это достижение представляет важность для крупных производителей, оно позволяет обезопасить цепочку поставок и защитить ее от нераскрытой синтетики, сообщает веб-портал The Diamond Loupe. Благодаря новой технологии бриллианты диаметром всего 0,5 миллиметра могут иметь буквенно-цифровую серию, кодированную форму или логотип, размещенные под их поверхностью. Это создает физическую связь с данными цепочки поставок или происхождением фирменных ювелирных изделий. Opsydia считает, что ее технология, подходящая как для «меле», так и для крупных бриллиантов, может помочь отрасли решить такие проблемы, как отслеживание, мошенничество, подделка и неразглашение информации. «Возможность точной идентификации бриллиантов категории «меле», бриллиантов, выращенных в лабораторных условиях, и имитаторов бриллиантов позволит программе ASSURE обеспечить большую степень обратной связи с производителями и будет способствовать расширению спектра знаний, техническому прогрессу и, прежде всего, обеспечению защиты потребителей”, - заявила Ралука Анхель (Raluca Anghel), глава отдела внешних и отраслевых связей Совета по природным алмазам (Natural Diamond Council).

Алекс Шишло для Rough&Polished 


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