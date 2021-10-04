Opsydia развивает новые технологии идентификации бриллиантов

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Компания Opsydia объявила о том, что отныне располагает технологией нанесения постоянных идентификаторов на бриллианты категории «меле», не воздействуя на их полированную поверхность. Это достижение представляет важность для крупных производителей, оно позволяет обезопасить цепочку поставок и защитить ее от нераскрытой синтетики, сообщает веб-портал The Diamond Loupe. Благодаря новой технологии бриллианты диаметром всего 0,5 миллиметра могут иметь буквенно-цифровую серию, кодированную форму или логотип, размещенные под их поверхностью. Это создает физическую связь с данными цепочки поставок или происхождением фирменных ювелирных изделий. Opsydia считает, что ее технология, подходящая как для «меле», так и для крупных бриллиантов, может помочь отрасли решить такие проблемы, как отслеживание, мошенничество, подделка и неразглашение информации. «Возможность точной идентификации бриллиантов категории «меле», бриллиантов, выращенных в лабораторных условиях, и имитаторов бриллиантов позволит программе ASSURE обеспечить большую степень обратной связи с производителями и будет способствовать расширению спектра знаний, техническому прогрессу и, прежде всего, обеспечению защиты потребителей”, - заявила Ралука Анхель (Raluca Anghel), глава отдела внешних и отраслевых связей Совета по природным алмазам (Natural Diamond Council).



Алекс Шишло для Rough&Polished





