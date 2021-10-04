Эксклюзив

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Зулу Гхеврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель компании Smiling Rocks, основатель компании Vedantti Jewellery и управляющий директор Prism Group, работает в алмазной и ювелирной отрасли свыше 20 лет. Зулу начал свой бизнес...

04 октября 2021

Надо упорно трудиться – и успех придет

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27 сентября 2021

GOLDNET.MARKET: «Мы хотим, и работаем над тем, чтобы предоставить бизнесу возможность развивать массу разных направлений»

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Марко Карниелло: мы хотим и впредь быть двигателем развития ювелирной промышленности

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06 сентября 2021

Средиземноморская геммологическая и ювелирная конференция перенесена на лето 2022 года

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Шестая ежегодная Средиземноморская геммологическая и ювелирная конференция (Mediterranean Gem and Jewellery Conference, MGJC), которая должна была состояться в Греции в этом году для обсуждения оценки и маркетинга бриллиантов и других драгоценных камней, отложена ее организаторами, которые теперь рассматривают июнь-июль 2022 года в качестве нового срока ее проведения. Это объявление последовало на фоне проблемной ситуации, возникшей в связи с пандемией COVID-19 в сфере международных перевозок.
«Поскольку во всем мире все больше людей страдает от коронавируса и большинство европейских стран отменяют въезд для «неграждан», мы были вынуждены отложить проведение Средиземноморской геммологической и ювелирной конференции, запланированной на 2021 год. В качестве новых сроков ее проведения мы рассматриваем июнь-июль 2022 года, но даты и место проведения будут объявлены только в зимнем информационном бюллетене, поскольку ситуация меняется каждый месяц», - говорится в осеннем информационном бюллетене BrankoGems, полученном Rough&Polished в среду.

Владимир Малахов, Rough&Polished


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