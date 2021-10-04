Средиземноморская геммологическая и ювелирная конференция перенесена на лето 2022 года

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Шестая ежегодная Средиземноморская геммологическая и ювелирная конференция (Mediterranean Gem and Jewellery Conference, MGJC), которая должна была состояться в Греции в этом году для обсуждения оценки и маркетинга бриллиантов и других драгоценных камней, отложена ее организаторами, которые теперь рассматривают июнь-июль 2022 года в качестве нового срока ее проведения. Это объявление последовало на фоне проблемной ситуации, возникшей в связи с пандемией COVID-19 в сфере международных перевозок.

«Поскольку во всем мире все больше людей страдает от коронавируса и большинство европейских стран отменяют въезд для «неграждан», мы были вынуждены отложить проведение Средиземноморской геммологической и ювелирной конференции, запланированной на 2021 год. В качестве новых сроков ее проведения мы рассматриваем июнь-июль 2022 года, но даты и место проведения будут объявлены только в зимнем информационном бюллетене, поскольку ситуация меняется каждый месяц», - говорится в осеннем информационном бюллетене BrankoGems, полученном Rough&Polished в среду.



Владимир Малахов, Rough&Polished





