Компания De Beers Marine ищет алмазы у западного побережья Гренландии

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По сообщениям СМИ, алмазный гигант De Beers заказал исследование морского дна у западного побережья Гренландии, недалеко от города Маниитсок.

Геологическая служба Дании и Гренландии (Geological Survey of Denmark and Greenland, GEUS) проводила разведку от имени De Beers, и ожидается, что на анализ собранных данных уйдут месяцы.

«Компания De Beers Marine (DBM) хотела бы определить, способствует ли морская среда образованию вторичных месторождений алмазов», - говорится в документе с оценкой мер по смягчению последствий для экологии, который подготовила компания De Beers для ведомства Гренландии по полезным ископаемым и с которым ознакомилось агентство Reuters.

Неназванный представитель GEUS сообщил, что восьмидневное обследование около 800 км дна океана у западного побережья Гренландии было завершено в четверг на прошлой неделе.

De Beers уделяет большое внимание морской добыче алмазов в Намибии, где на нее приходится 75% объемов производства алмазного сырья. Оффшорные алмазы, как правило, имеют более высокое качество и более высокую цену.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





