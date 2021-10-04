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06 сентября 2021
Компания De Beers Marine ищет алмазы у западного побережья Гренландии
Геологическая служба Дании и Гренландии (Geological Survey of Denmark and Greenland, GEUS) проводила разведку от имени De Beers, и ожидается, что на анализ собранных данных уйдут месяцы.
«Компания De Beers Marine (DBM) хотела бы определить, способствует ли морская среда образованию вторичных месторождений алмазов», - говорится в документе с оценкой мер по смягчению последствий для экологии, который подготовила компания De Beers для ведомства Гренландии по полезным ископаемым и с которым ознакомилось агентство Reuters.
Неназванный представитель GEUS сообщил, что восьмидневное обследование около 800 км дна океана у западного побережья Гренландии было завершено в четверг на прошлой неделе.
De Beers уделяет большое внимание морской добыче алмазов в Намибии, где на нее приходится 75% объемов производства алмазного сырья. Оффшорные алмазы, как правило, имеют более высокое качество и более высокую цену.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished