В рамках программы GemFair компании De Beers проведен первый аукцион алмазов, добытых старателями

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В рамках осуществляемой компанией De Beers программы GemFair, которая помогает формализовать сектор старательской и мелкомасштабной добычи алмазов, через аукционное подразделение De Beers Group проданы первые выделенные для этой цели партии отслеживаемых алмазов, добытых из этических источников.

В сообщении De Beers говорится, что на аукционе был выставлен ассортимент алмазов, полученных с зарегистрированных в программе GemFair участков старательской добычи в Сьерра-Леоне.

Все лоты камней ювелирного качества были проданы, и самый крупный из проданных алмазов весил 11 каратов.

«Это очень интересная веха для GemFair и горняков-кустарей, которые участвуют в нашей программе. С момента начала деятельности в 2018 году мы были сосредоточены на выводе на рынок красивых, отслеживаемых, этично полученных алмазов, добытых старателями и малыми компаниями, и в итоге продемонстрировали, что покупка алмазов ответственным образом у старателей и малых горнодобывающих компаний является правильным поступком и имеет потенциал для преображения данного сектора», - сказал глава программы Gem Fair Стив Аллан (Steve Allan).

«Мы вызвали большой интерес со стороны покупателей алмазов и дизайнеров украшений к алмазам GemFair. Мы продолжим работать над поиском лучших способов донести до широкой аудитории уникальную историю алмазов GemFair и ту роль, которую они сыграли в предоставлении равных возможностей и обеспечении высоких стандартов работы для кустарных горняков», - добавил он.

De Beers заявила, что в рамках GemFair необработанные алмазы закупались у ее участников с момента создания программы, но вывод алмазов на рынок требовал продуманного подхода с учетом создания Программы обеспечения гарантий для старателей и малых предприятий (GemFair ASM Assurance), разработки решения для цифровой отслеживаемости, создания информационного профиля продукции и влияния пандемии на объемы производства.

С момента запуска в качестве пилотного проекта в Сьерра-Леоне в 2018 году с 14 зарегистрированными участками старательской добычи GemFair расширилась, охватив примерно 200 производственных участков, которые в настоящее время входят в программу.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





