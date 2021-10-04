Эксклюзив
Smiling Rocks, благотворительная бизнес-модель, вдохновляет компании работать ради совершенствования мира
Зулу Гхеврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель компании Smiling Rocks, основатель компании Vedantti Jewellery и управляющий директор Prism Group, работает в алмазной и ювелирной отрасли свыше 20 лет. Зулу начал свой бизнес...
04 октября 2021
Надо упорно трудиться – и успех придет
Эдуард Уткин – генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России», эксперт Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням - рассказал «R&P» о том, как внедряется система ГИИС ДМДК, а также о последних событиях и настроениях в ювелирной...
27 сентября 2021
GOLDNET.MARKET: «Мы хотим, и работаем над тем, чтобы предоставить бизнесу возможность развивать массу разных направлений»
Сегодня практически все ювелирные компании имеют свои оптовые сайты, интернет-магазины, страницы в соцсетях. Но год назад в России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET.MARKET - новый эффективный инструмент для работы...
20 сентября 2021
Редкость платины придает ей дополнительную ценность и привлекательность
Хью Дэниел (Huw Daniel) является генеральным директором Международной гильдии производителей платины (Platinum Guild International, PGI), курирующим деятельность по развитию рынков в Китае, Японии, Индии и США от имени производителей...
13 сентября 2021
Марко Карниелло: мы хотим и впредь быть двигателем развития ювелирной промышленности
Итальянская выставочная группа (IEG) является лидером в Италии по организации ярмарок и одним из основных операторов в секторе выставок и конференций на европейском уровне с выставочными площадями в Римини и Виченце, а также в Милане и Ареццо...
06 сентября 2021
Полиция Намибии и таможня остановили отгрузку алмазов компании Namdia
Газета Namibian сообщает, что сотрудники полиции якобы отказались завершить оформление партии товаров, поскольку к алмазам не прилагались два сертификата с оценкой груза.
Уполномоченная страны по алмазам Миина Ауене-Гахуту (Miina Auene-Gahutu), которая разрешила Namdia вывоз алмазов, была вынуждена встретиться с должностными лицами полиции, комиссаром налогового управления Намибии и другими высокопоставленными правительственными чиновниками, чтобы разрешить поставку.
Как утверждает газета, хотя отгрузка партии алмазов была позже разрешена, этот инцидент свидетельствует о продолжающейся борьбе по вопросу об оценке стоимости алмазов Namdia.
До этого оценка алмазов осуществлялась компанией Nuska Technologies (ранее C-Sixty Investments), но ее пятилетний контракт на эту работу закончился в начале прошлого месяца.
Компанию Namdia не раз призывали отказаться от внешних оценщиков ее алмазов, поскольку эти алмазы и так проходят оценку со стороны Namibia Diamond Trading Company (NDTC), совместного предприятия правительства Намибии и De Beers.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished