Полиция Намибии и таможня остановили отгрузку алмазов компании Namdia

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По сообщениям местных СМИ, полиция и таможня Намибии недавно отказались выдать разрешение государственной компании Namib Desert Diamonds (Namdia) на отгрузку алмазов на сумму 150 млн намибийских долларов (около 10 млн долларов США).

Газета Namibian сообщает, что сотрудники полиции якобы отказались завершить оформление партии товаров, поскольку к алмазам не прилагались два сертификата с оценкой груза.

Уполномоченная страны по алмазам Миина Ауене-Гахуту (Miina Auene-Gahutu), которая разрешила Namdia вывоз алмазов, была вынуждена встретиться с должностными лицами полиции, комиссаром налогового управления Намибии и другими высокопоставленными правительственными чиновниками, чтобы разрешить поставку.

Как утверждает газета, хотя отгрузка партии алмазов была позже разрешена, этот инцидент свидетельствует о продолжающейся борьбе по вопросу об оценке стоимости алмазов Namdia.

До этого оценка алмазов осуществлялась компанией Nuska Technologies (ранее C-Sixty Investments), но ее пятилетний контракт на эту работу закончился в начале прошлого месяца.

Компанию Namdia не раз призывали отказаться от внешних оценщиков ее алмазов, поскольку эти алмазы и так проходят оценку со стороны Namibia Diamond Trading Company (NDTC), совместного предприятия правительства Намибии и De Beers.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





