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06 сентября 2021
Anglo American вносит изменения в состав высшего руководства
Anglo American сообщила, что преемник Мпуми Зикалала на посту директора управления по координации производственного процесса De Beers будет утвержден в свое время.
Нынешний исполнительный директор Kumba Iron Ore Темба Мхванази (Themba Mkhwanazi) теперь станет исполнительным директором подразделения Anglo American по работе с бестарными грузами. Оба назначения вступят в силу 1 января 2022 года.
Уходящий в отставку директор подразделения по работе с бестарными грузами Симус Френч (Seamus French) решил покинуть Anglo American в конце года после 14 лет работы в компании.
«Мы поздравляем Тембу Мхванази и Мпуми Зикалала с их новой ролью, - сказал исполнительный директор Anglo American Марк Кьютифани (Mark Cutifani). - Темба Мхванази будет определять стратегию наших глобальных интересов в сфере железной руды, металлургического угля и марганца. Высочайшее качество наших сталелитейных ингредиентов и партнерские отношения, которые мы будем продолжать строить для разработки более чистых технологий производства стали, никогда не были так важны, когда мы работаем над решением проблемы изменения климата. Обширный опыт работы Мпуми Зикалала в De Beers будет иметь важное значение, поскольку она будет опираться на успехи Kumba Iron Ore в обеспечении стабильной безопасной работы мирового класса в тесном сотрудничестве со своими стратегическими деловыми партнерами».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished