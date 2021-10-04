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06 сентября 2021
В преддверии праздничного сезона израильская алмазная промышленность демонстрирует рост по всем производственным показателям
За первые три квартала года чистый импорт Израилем необработанных алмазов составил 1,47 млрд долларов США, что на 137% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Чистый экспорт алмазного сырья за это время составил 1,34 млрд долларов, что на 160% больше по сравнению с соответствующим периодом 2020 года.
Чистый импорт бриллиантов в первые три квартала года составил 2,1 млрд долларов, увеличившись на 121% по сравнению с тем же периодом 2020 года, в то время как чистый экспорт бриллиантов достиг 2,57 млрд долларов, что на 49% больше, чем в соответствующем периоде в 2020 году.
В сентябре 2021 года, когда наступил сезон еврейских праздников, снижение было зарегистрировано в двух из четырех торговых сегментов. Чистый импорт алмазного сырья снизился на 13%, до 85 млн долларов, а чистый экспорт бриллиантов снизился на 42%, до 197 млн долларов. Чистый импорт бриллиантов вырос на 38%, до 214 млн долларов, а чистый экспорт необработанных алмазов вырос на 85%, до 180 млн долларов.
В прошлом месяце экспорт необработанных алмазов в Объединенные Арабские Эмираты достиг 21,3 млн долларов, что составляет около 12% от общего экспорта необработанных алмазов из Израиля в сентябре. В то же время алмазное сырье на сумму 19,2 млн долларов было импортировано в Израиль из Объединенных Арабских Эмиратов, что составляет около 22,5% от общего объема необработанных алмазов, импортированных в Израиль в сентябре.
Арнон Ювал (Arnon Juwal), руководитель IDI, выразил удовлетворение данной положительной тенденцией. «Израильская алмазная промышленность продолжает демонстрировать уверенное восстановление, демонстрируя свойственную ей силу и гибкость. Учитывая устойчивый спрос, который мы наблюдаем в Соединенных Штатах и в Азии, мы надеемся на хороший праздничный сезон и продолжение роста до конца года», - сказал он.
Владимир Малахов, Rough&Polished