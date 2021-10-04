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Опубликован 4-й специальный доклад комиссий CIBJO
Доклад, подготовленный комиссией CIBJO по бриллиантам во главе с Уди Шейнталом (Udi Sheintal), посвящен трехэтапному процессу установления всеобъемлющих стандартов для бриллиантов через Международную организацию по стандартизации (International Organization for Standardization, ISO). Это проект, в котором CIBJO принимала непосредственное участие.
В своем отчете Шейнтал напоминает, что первый прорыв в этом процессе произошел в 2015 году, когда ISO опубликовала международный стандарт 18323, определяющий набор разрешенных дескрипторов для алмазной промышленности, которые должны быть однозначно поняты потребителями. Автор уточняет, что «наименование «бриллиант» без дальнейшего уточнения всегда подразумевает «природный бриллиант».
Вторая веха была зарегистрирована в сентябре 2020 года, когда ISO опубликовал международный стандарт 24016, определяющий терминологию, классификацию и методы, которые будут использоваться для классификации и описания отдельных неоправленных бриллиантов весом более 0,25 карата.
В настоящее время выполняется третья часть процесса, после завершения которой будет разработан международный стандарт 6893. В нем будут подробно описаны методы и терминология контроля качества бриллиантов весом 0,25 карата и менее.
«Когда ISO опубликует международный стандарт 6893, будет достигнут полный набор стандартов для алмазной промышленности, что станет поистине историческим достижением. Но поскольку стандарты применяются на страновом уровне, наиболее желательным следствием было бы, чтобы эти международные стандарты использовались для создания эквивалентных национальных стандартов», - указывает Шейнтал.
Алекс Шишло для Rough&Polished