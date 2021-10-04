Зимбабве: столкновение жителей Пенхалонги со старателями-золотодобытчиками

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По данным зимбабвийского Центра управления природными ресурсами (Centre for Natural Resource Governance, CNRG), на прошлой неделе в пятницу вспыхнуло жестокое столкновение между жителями поселения Пенхалонга (Penhalonga) в Зимбабве и старателями, работающими под управлением компании Prime Royal Africa.

Местная община столкнулась с сотнями горняков-кустарей, требуя, чтобы они покинули этот район.

Жители обвинили кустарных золотодобытчиков в содействии росту насилия и преступности в Пенхалонге.

«Местные жители жаловались, что на их полях выкапывают ямы и приводят эти поля в негодность. Вдоль дорог также выкапывались траншеи на расстоянии менее 450 метров, предусмотренных Законом о шахтах и полезных ископаемых, - говорится в сообщении CNRG. - Вся территория Пенхалонги превратилась в экологическую катастрофу, поскольку к золотой лихорадке присоединились и правоохранительные органы. Доступ к раскопкам предоставляется только тем, кто связан с политикой, а последствия ощущаются местной общиной».

Между местным населением и горняками возникла напряженность после того, как PRA заключила семилетнее соглашение об аренде с рудником Редвинг (Redwing), которое позволило компании вести разработку россыпей в районе поселений Цвингве (Tsvingwe) и Пенхалонга.

CNRG заявил, что обеспокоен ростом напряженности и конфликтов из-за доступа к полезным ископаемым и контроля над ними.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





