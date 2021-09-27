Компания Sunland Minerals, входящая в Botswana Diamonds, продлила лицензии на разведку на два года

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Компания Sunland Minerals, находящаяся в полной собственности Botswana Diamonds, продлила две лицензии на геологоразведочные работы сроком на два года, начиная с 1 октября 2021 года.

Лицензии PL232 и 235 от 2015 года охватывают площади в 60 и 164 квадратных километра соответственно.

Данное обновление лицензий является ключевым моментом в планах компании в районе Калахари в Ботсване.

«Botswana Diamonds считает, что есть потенциал для новых значительных открытий алмазов в Калахари, - говорит управляющий директор компании Джеймс Кэмпбелл (James Campbell). - Мы без спешки нарастили геологоразведочные площади, сотрудничая с Diamexstrat и Burgundy Diamond Mining в целях финансирования геологоразведочных работ. До недавнего времени многие считали, что проблемы с логистикой и водой на этой площади невозможно преодолеть. Однако эксплуатационный прогресс на близлежащих проектах Гхагху (Ghaghoo) и KX36 изменил ситуацию: большая часть затрат на обустройство уже понесена, и поэтому дополнительные открытия месторождений могут быть потенциально осуществлены с меньшими затратами и рисками».

Botswana Diamonds также сообщила, что план природопользования для будущего бурения был завершен и утвержден.

Лицензионные участки расположены к западу от алмазного рудника Гхагху в центральной части Калахари и считаются весьма перспективными.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





