Алмазы с австралийского месторождения L-Channel обладают таким же редким свойством, что и алмаз Хоупа

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Исследования компанией India Bore Diamond Holdings (IBDH) уникальных свойств и характеристик алмазов с месторождения L-Чэнел (L-Channel) на территории ее проекта Эллендейл (Ellendale) в Австралии выявили новое удивительное явление. Как сообщила компания, недавние лабораторные испытания показали, что некоторые алмазы, добытые на L-Чэнел, светятся оранжево-желтым цветом уже после того, как все источники ультрафиолетового света удалены. Явление, известное как фосфоресценция, встречается менее чем в 0,01% природных алмазов.

Великолепный голубой алмаз Хоупа считается самым изысканным в мире образцом этого ультра-редкого явления природы.

Алмазы продолжают светиться, потому что ультрафиолетовый свет возбуждает уникальные молекулярные частицы внутри камня, и эти частицы продолжают сами генерировать свет в течение нескольких секунд после того, как первоначальный источник ультрафиолетового света удален.

Ранее исследование показало, что некоторые алмазы с месторождения L-Чэнел имеют чрезвычайно редкий фиолетовый оттенок в ультрафиолетовом свете. IBDH продолжает исследовать эти драгоценные камни.



Владимир Малахов, Rough&Polished





