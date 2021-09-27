Christie’s выставляет на аукцион знаменитую частную коллекцию Фаберже, принадлежавшую Гарри Вульфу

Фото: Christie's

В ноябре этого года аукционный дом Christie’s выставит на торги знаменитую частную коллекцию произведений фирмы Фаберже, принадлежавшую Гарри Вульфу. Собрание, формировавшееся на протяжении почти 50 лет, включает в себя самые выдающиеся предметы легендарной фирмы – от камнерезных фигурок животных, рамок для фотографий до керамических изделий, серебра и ювелирных украшений. На отдельный аукцион 29 ноября будет выставлено 86 лотов, демонстрирующих полный спектр мастерства ювелиров фирмы Фаберже.Алексей Тизенгаузен, глава департамента русского искусства Christie’s: «Безупречный вкус, проницательное видение и стремление к совершенству Гарри Вульфа привели его к созданию одной из самых знаковых частных коллекций, которая служила абсолютным ориентиром для всех ценителей и любителей Фаберже в мире. Для Christie's большая честь предложить более 80 шедевров из коллекции Вульфа, и мы очень рады, что нам доверили эту продажу».Марго Оганесян, соруководитель аукциона: «Christie’s рад предложить шедевры Фаберже из коллекции Гарри Вульфа именно сейчас, когда наши покупатели больше, чем когда-либо, ценят качество, изысканность и провенанс. Этот аукцион представляет редкую возможность коллекционерам и музеям приобрести одни из лучших произведений Фаберже».Свою коллекцию Гарри Вульф, успешный бизнесмен и владелец лондонской фармацевтической сети Underwoods, начал на заре 1970-х годов. Знакомясь с торговцами антиквариата и дилерами современного искусства в Лондоне, он остановил свой выбор на Фаберже. Во многом это было связано с тем, что его дедушка и бабушка по отцовской линии были родом из России, но также его впечатлило потрясающее мастерство ювелиров фирмы Фаберже.Увлекшись коллекционированием, изучая всевозможные книги о Фаберже, консультируясь с экспертами, он собирал без малого 50 лет. Гарри Вульф скончался в ноябре 2019 года, а всего за пять дней до этого он еще покупал новые произведения. Господин Вульф никогда не следил за тенденциями. Все на рынке Фаберже – как дилеры, так и специалисты аукционных домов – знали, что лучше не предлагать ему конкретные работы. Он предпочитал полагаться почти исключительно на свою интуицию, вкус и зоркий глаз. Конечным результатом стала одна из самых знаковых коллекций Фаберже в частных руках.В коллекции Гарри Вульфа преобладают работы с исключительным провенансом – от русской императорской семьи, европейской знати и аристократии до членов британской королевской семьи и знаменитых исторических личностей.