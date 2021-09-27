Эксклюзив
Smiling Rocks, благотворительная бизнес-модель, вдохновляет компании работать ради совершенствования мира
Зулу Гхеврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель компании Smiling Rocks, основатель компании Vedantti Jewellery и управляющий директор Prism Group, работает в алмазной и ювелирной отрасли свыше 20 лет. Зулу начал свой бизнес...
Сегодня
Надо упорно трудиться – и успех придет
Эдуард Уткин – генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России», эксперт Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням - рассказал «R&P» о том, как внедряется система ГИИС ДМДК, а также о последних событиях и настроениях в ювелирной...
27 сентября 2021
GOLDNET.MARKET: «Мы хотим, и работаем над тем, чтобы предоставить бизнесу возможность развивать массу разных направлений»
Сегодня практически все ювелирные компании имеют свои оптовые сайты, интернет-магазины, страницы в соцсетях. Но год назад в России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET.MARKET - новый эффективный инструмент для работы...
20 сентября 2021
Редкость платины придает ей дополнительную ценность и привлекательность
Хью Дэниел (Huw Daniel) является генеральным директором Международной гильдии производителей платины (Platinum Guild International, PGI), курирующим деятельность по развитию рынков в Китае, Японии, Индии и США от имени производителей...
13 сентября 2021
Марко Карниелло: мы хотим и впредь быть двигателем развития ювелирной промышленности
Итальянская выставочная группа (IEG) является лидером в Италии по организации ярмарок и одним из основных операторов в секторе выставок и конференций на европейском уровне с выставочными площадями в Римини и Виченце, а также в Милане и Ареццо...
06 сентября 2021
ЮАР оспорит решение суда о праве собственности коренного населения в сфере горной добычи
Агентство Bloomberg процитировало одного из руководителей организации «Деловой совет коренного населения» (Black Business Council, BBC) Кганки Матабане (Kganki Matabane), который сказал, что президент ЮАР Сирил Рамафоса дал такую установку во время встречи с группами лоббистов из деловых кругов.
Изменения, внесенные в 2018 году, означали, что компании, которые уже достигли порогового значения по доле в своем капитале, отведенной для акционеров из коренного населения, должны будут искать новых акционеров, если первые покинут эти компании.
Однако суды постановили, что данный шаг был незаконным, поскольку министр горнодобывающей промышленности не имел полномочий издавать подобный закон.
Пресс-секретарь президента Тайрон Сил (Tyrone Seale) сказал, что судебные постановления имеют серьезные последствия для бизнеса с участием коренного населения и могут сорвать усилия по расовому преобразованию экономики.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished