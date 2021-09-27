ЮАР оспорит решение суда о праве собственности коренного населения в сфере горной добычи

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Южная Африка планирует обжаловать два судебных решения, отменяющих изменения в правилах, требующих, чтобы горнодобывающие компании отводили как минимум 26-процентную долю в своем капитале во владение инвесторов из коренного населения на неограниченный срок.

Агентство Bloomberg процитировало одного из руководителей организации «Деловой совет коренного населения» (Black Business Council, BBC) Кганки Матабане (Kganki Matabane), который сказал, что президент ЮАР Сирил Рамафоса дал такую установку во время встречи с группами лоббистов из деловых кругов.

Изменения, внесенные в 2018 году, означали, что компании, которые уже достигли порогового значения по доле в своем капитале, отведенной для акционеров из коренного населения, должны будут искать новых акционеров, если первые покинут эти компании.

Однако суды постановили, что данный шаг был незаконным, поскольку министр горнодобывающей промышленности не имел полномочий издавать подобный закон.

Пресс-секретарь президента Тайрон Сил (Tyrone Seale) сказал, что судебные постановления имеют серьезные последствия для бизнеса с участием коренного населения и могут сорвать усилия по расовому преобразованию экономики.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





