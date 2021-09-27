Эксклюзив
Smiling Rocks, благотворительная бизнес-модель, вдохновляет компании работать ради совершенствования мира
Зулу Гхеврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель компании Smiling Rocks, основатель компании Vedantti Jewellery и управляющий директор Prism Group, работает в алмазной и ювелирной отрасли свыше 20 лет. Зулу начал свой бизнес...
Сегодня
Надо упорно трудиться – и успех придет
Эдуард Уткин – генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России», эксперт Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням - рассказал «R&P» о том, как внедряется система ГИИС ДМДК, а также о последних событиях и настроениях в ювелирной...
27 сентября 2021
GOLDNET.MARKET: «Мы хотим, и работаем над тем, чтобы предоставить бизнесу возможность развивать массу разных направлений»
Сегодня практически все ювелирные компании имеют свои оптовые сайты, интернет-магазины, страницы в соцсетях. Но год назад в России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET.MARKET - новый эффективный инструмент для работы...
20 сентября 2021
Редкость платины придает ей дополнительную ценность и привлекательность
Хью Дэниел (Huw Daniel) является генеральным директором Международной гильдии производителей платины (Platinum Guild International, PGI), курирующим деятельность по развитию рынков в Китае, Японии, Индии и США от имени производителей...
13 сентября 2021
Марко Карниелло: мы хотим и впредь быть двигателем развития ювелирной промышленности
Итальянская выставочная группа (IEG) является лидером в Италии по организации ярмарок и одним из основных операторов в секторе выставок и конференций на европейском уровне с выставочными площадями в Римини и Виченце, а также в Милане и Ареццо...
06 сентября 2021
EL-RAN Diamonds запускает модуль SmartBox® для доставки индивидуально выбранных мелких бриллиантов
EL-RAN Diamonds создала модуль SmartBox®, поскольку покупка мелких бриллиантов вызывает множество трудностей и финансовых проблем в связи с тем, что поставщики продают мелкие бриллианты партиями, из-за чего покупатели остаются с частью неиспользованных камней на руках, накапливая «мертвые запасы», вызывающие финансовую нагрузку.
Создав SmartBox®, EL-RAN Diamonds стремится исключить все эти факторы риска. Точность оценки огранки, цвета и прозрачности со стороны SmartBox® гарантируется и подтверждается сертификатами, а также отчетом об аутентичности EL-RAN Diamonds, выпущенным ее внутренней геммологической лабораторией и одобренным компанией iTraceiT, независимым поставщик услуг. iTraceiT — это совершенно новое приложение на основе блокчейна, обеспечивающее отслеживаемость бриллиантов.
Эял Ацмон (Eyal Atzmon), генеральный директор EL-RAN Diamonds, говорит: «Все наши бриллианты поставляются и обрабатываются стратегическими партнерами по производству этих драгоценных камней, что гарантирует бесперебойную работу наших клиентов, занимающихся производством ювелирных изделий, поскольку все наши бриллианты соответствуют нормативным требованиям. Нашим клиентам нужно только забрать из Smartbox® готовые, отсортированные, прошедшие контроль качества бриллианты и вставить их в свои украшения. Система Smartbox® эквивалентна устойчивости, содержательности, достоверности, ответственности и отслеживаемости. Как давний член Совета по ответственной ювелирной практике (Responsible Jewellery Council, RJC) и Антверпенской алмазной биржи (Antwerp Diamond Bourse) мы уверенно оказываем поддержку нашей продукции».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished