Эксклюзив
Smiling Rocks, благотворительная бизнес-модель, вдохновляет компании работать ради совершенствования мира
Зулу Гхеврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель компании Smiling Rocks, основатель компании Vedantti Jewellery и управляющий директор Prism Group, работает в алмазной и ювелирной отрасли свыше 20 лет. Зулу начал свой бизнес...
Сегодня
Надо упорно трудиться – и успех придет
Эдуард Уткин – генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России», эксперт Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням - рассказал «R&P» о том, как внедряется система ГИИС ДМДК, а также о последних событиях и настроениях в ювелирной...
27 сентября 2021
GOLDNET.MARKET: «Мы хотим, и работаем над тем, чтобы предоставить бизнесу возможность развивать массу разных направлений»
Сегодня практически все ювелирные компании имеют свои оптовые сайты, интернет-магазины, страницы в соцсетях. Но год назад в России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET.MARKET - новый эффективный инструмент для работы...
20 сентября 2021
Редкость платины придает ей дополнительную ценность и привлекательность
Хью Дэниел (Huw Daniel) является генеральным директором Международной гильдии производителей платины (Platinum Guild International, PGI), курирующим деятельность по развитию рынков в Китае, Японии, Индии и США от имени производителей...
13 сентября 2021
Марко Карниелло: мы хотим и впредь быть двигателем развития ювелирной промышленности
Итальянская выставочная группа (IEG) является лидером в Италии по организации ярмарок и одним из основных операторов в секторе выставок и конференций на европейском уровне с выставочными площадями в Римини и Виченце, а также в Милане и Ареццо...
06 сентября 2021
В Красноярске завершился экосаммит «Сибирская перспектива»
В прошлом году компания «Норникель» разработала новую комплексную экологическую стратегию, в рамках которой были определены шесть ключевых направлений в области охраны окружающей среды и установлены целевые показатели, которые планируется реализовать к 2030 году.
Директор департамента социальной политики компании «Норникель» Игорь Сухотин, говоря об экосаммите, указал на предоставленную в его рамках возможность обмена опытом между участниками, в число которых входили эксперты из Англии, Франции и разных регионов России. По его словам, программа саммита позволяла «посмотреть на любые практики и выбрать те направления, которые интересны вам и вашей группе компаний».
Участники экосаммита «Сибирская перспектива», организованного компанией «Норникель» при поддержке Национального совета по корпоративному волонтерству, Ассоциации менеджеров России и благотворительного фонда «Заповедное посольство», рассмотрели вопросы, касавшиеся сохранения биоразнообразия и роли в этом корпоративного волонтерства. В последний день мероприятия эковолонтеры «Норникеля» провели традиционный экослет и помогли благоустроить экотропу национального парка «Красноярские столбы», а также создать орнитологическую площадку.
Виктория Кири для Rough&Polished