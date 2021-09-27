В Красноярске завершился экосаммит «Сибирская перспектива»

Станислав Селезнев, вице-президент компании «Норникель», выступавший на экосаммите «Сибирская перспектива», проходившем 1-2 октября в фанпарке «Бобровый лог» Красноярска, рассказал о роли промышленных компаний в вопросах сохранения окружающей среды и заявил, что бизнес должен научиться оказывать максимально нейтральное воздействие на биоразнообразие и оказывать максимальные усилия для его поддержки. Для этого, отметил он, в компании «Норникель» разработана грандиозная экологическая стратегия на десять лет.В прошлом году компания «Норникель» разработала новую комплексную экологическую стратегию, в рамках которой были определены шесть ключевых направлений в области охраны окружающей среды и установлены целевые показатели, которые планируется реализовать к 2030 году.Директор департамента социальной политики компании «Норникель» Игорь Сухотин, говоря об экосаммите, указал на предоставленную в его рамках возможность обмена опытом между участниками, в число которых входили эксперты из Англии, Франции и разных регионов России. По его словам, программа саммита позволяла «посмотреть на любые практики и выбрать те направления, которые интересны вам и вашей группе компаний».Участники экосаммита «Сибирская перспектива», организованного компанией «Норникель» при поддержке Национального совета по корпоративному волонтерству, Ассоциации менеджеров России и благотворительного фонда «Заповедное посольство», рассмотрели вопросы, касавшиеся сохранения биоразнообразия и роли в этом корпоративного волонтерства. В последний день мероприятия эковолонтеры «Норникеля» провели традиционный экослет и помогли благоустроить экотропу национального парка «Красноярские столбы», а также создать орнитологическую площадку.