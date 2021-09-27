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30 августа 2021
АЛРОСА выплатит 64,7 млрд рублей в виде дивидендов за первое полугодие
Собрание состоялось в заочной форме. Кворум собрания составил рекордные 85,66001%. Все решения были приняты с количеством голосов «за» в размере более 99,7%.
Акционеры приняли решение выплатить дивиденды за I полугодие 2021 года в размере 8 рублей 79 копеек на акцию. Сумма дивидендов за I полугодие 2021 года составит 64,7 млрд рублей, что составляет 100% свободного денежного потока за период.
Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов за I полугодие 2021 года, одобрено 19 октября 2021 года.
C учетом дивидендов за II полугодие 2020 года, составивших 70,3 млрд рублей, общая сумма выплаченных АЛРОСА дивидендов в текущем году составит 135 млрд рублей. Это больше, чем совокупные дивиденды, выплаченные за 2018 и 2019 годы.
Также акционеры приняли решение о внесении изменений в устав и положение об Общем собрании акционеров, которые позволят в будущем проводить собрания в дистанционном режиме в соответствии с законодательством.
По итогам собрания Генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов отметил, что в голосовании принял участие рекордный процент миноритарных акционеров – 19,66% от уставного капитала. «Активное участие в голосовании всех трех групп акционеров АЛРОСА – Российской Федерации (33% акций), Республики Саха (Якутия), включая улусы (33% акций), а также миноритарных акционеров, на долю которых приходится в совокупности около 34%, – еще раз свидетельствует об эффективности практики корпоративного управления компании, которая направлена на соблюдение и защиту интересов всех ее акционеров», – сказал он.
Владимир Малахов, Rough&Polished