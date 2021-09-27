AHIL теперь является крупнейшим акционером Gemfields

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Компания Assore International Holdings Limited (AHIL) увеличила свою долю в компании по добыче драгоценных камней Gemfields до 26,17%, что сделало AHIL ее крупнейшим акционером. В начале прошлого месяца AHIL принадлежало только 5% акций Gemfields. Сейчас она владеет 305,81 млн акций Gemfields.

Положение изменилось после продажи Кристо Визе (Christo Wiese), его семьей и партнерами около 154,66 млн акций компании, котирующихся на лондонском Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM). Однако Визе сохраняет около 5,73 млн акций Gemfields, что составляет 0,49% капитала компании.

Gemfields заявила, что выпустила и разместила 30 000 новых обыкновенных акций по 0,00001 доллара США каждая после исполнения опционов на акции для сотрудников.

Была подана заявка на допуск новых обыкновенных акций к торгам на AIM, которые, как ожидается, пройдут 6 октября 2021 года или около этого.

Заявка на допуск новых обыкновенных акций к торгам на Йоханнесбургской фондовой бирже (Johannesburg Stock Exchange, JSE) была одобрена 1 октября.

После допуска будет выпущено 1,17 млн обыкновенных акций, каждая из которых дает право одного голоса.

Gemfields является оператором и 75-процентным владельцем как изумрудного рудника Кагем (Kagem) в Замбии (который считается крупнейшим в мире действующим изумрудным рудником), так и рубинового рудника Монтепуэс (Montepuez) в Мозамбике.

Кроме того, Gemfields также владеет контрольными пакетами акций в рамках различных других лицензий на добычу и разведку драгоценных камней в Замбии, Мозамбике, Эфиопии и на Мадагаскаре.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





