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Diamcor отмечает прогресс в достижении целей роста в рамках южноафриканского проекта
В сообщении компании говорится, что модернизация, как ожидается, принесет дополнительную выгоду в виде снижения эксплуатационных расходов на тонну руды за счет сокращения расходных материалов и технического обслуживания перерабатывающего завода.
«Завершение этого первого этапа модернизации дает нам возможность увеличить извлечение алмазов и выручку, чтобы поддержать продвижение второго более крупного этапа, - сказал исполнительный директор Diamcor Дин Тейлор (Dean Taylor). - После значительных задержек, связанных с COVID-19, вся наша команда теперь с нетерпением ожидает увеличения объемов обработки руды, извлечения алмазов и доходов, а также наращивания усилий по разведке на более крупных участках проекта».
Модернизация второго этапа будет включать в себя добавление высокопроизводительной рентгено-абсорбционной технологии и нацелена на дальнейшее повышение обрабатывающей способности на 100% по сравнению с тем, что было достигнуто на первом этапе модернизации. Кроме того, модернизация значительно сократит общую площадь перерабатывающего завода за счет совместного размещения действующей полевой сортировочной установки и главного перерабатывающего завода, в то же время снизив потребление воды, электроэнергии и других расходных материалов на тонну руды.
Diamcor заявила, что также планирует начать разведку на более крупных прилегающих территориях проекта в следующем году.
Предыдущие разведочные и пробные работы по добыче руды до сих пор были сосредоточены лишь на площади около 300 гектаров из 5 888 гектаров проекта.
«Посредством этих дополнительных геологоразведочных работ компания надеется лучше определить потенциал и местоположение известного сдвига и обнажения пласта из соседнего флагманского алмазного рудника Венеция (Venetia) компании De Beers», - говорится в сообщении.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished