Diamcor отмечает прогресс в достижении целей роста в рамках южноафриканского проекта

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Компания Diamcor Mining заявила, что первая фаза модернизации, которая была завершена с опережением графика, демонстрирует ее способность достичь целевого 100-процентного увеличения объемов переработки на проекте Крон-Эндора (Krone Endora) в районе рудника Венеция (Venetia) в Южной Африке.

В сообщении компании говорится, что модернизация, как ожидается, принесет дополнительную выгоду в виде снижения эксплуатационных расходов на тонну руды за счет сокращения расходных материалов и технического обслуживания перерабатывающего завода.

«Завершение этого первого этапа модернизации дает нам возможность увеличить извлечение алмазов и выручку, чтобы поддержать продвижение второго более крупного этапа, - сказал исполнительный директор Diamcor Дин Тейлор (Dean Taylor). - После значительных задержек, связанных с COVID-19, вся наша команда теперь с нетерпением ожидает увеличения объемов обработки руды, извлечения алмазов и доходов, а также наращивания усилий по разведке на более крупных участках проекта».

Модернизация второго этапа будет включать в себя добавление высокопроизводительной рентгено-абсорбционной технологии и нацелена на дальнейшее повышение обрабатывающей способности на 100% по сравнению с тем, что было достигнуто на первом этапе модернизации. Кроме того, модернизация значительно сократит общую площадь перерабатывающего завода за счет совместного размещения действующей полевой сортировочной установки и главного перерабатывающего завода, в то же время снизив потребление воды, электроэнергии и других расходных материалов на тонну руды.

Diamcor заявила, что также планирует начать разведку на более крупных прилегающих территориях проекта в следующем году.

Предыдущие разведочные и пробные работы по добыче руды до сих пор были сосредоточены лишь на площади около 300 гектаров из 5 888 гектаров проекта.

«Посредством этих дополнительных геологоразведочных работ компания надеется лучше определить потенциал и местоположение известного сдвига и обнажения пласта из соседнего флагманского алмазного рудника Венеция (Venetia) компании De Beers», - говорится в сообщении.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





