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06 сентября 2021

AngloGold Ashanti возобновляет подземную добычу руды на Обуаси

Сегодня
Новости
Подземные горные работы на Обуаси (Obuasi) были добровольно приостановлены из-за обрушения опорной колонны 18 мая 2021 года, которое привело к трагической гибели сотрудника компании.
AngloGold Ashanti заявила, что подземная руда будет использоваться только для пополнения рядовых запасов рудника до конца года.
Добыча золота из подземных рудных источников возобновится только в январе следующего года.
AngloGold сообщила, что добыча золота в 2022 году по мере наращивания производства на руднике, по оценкам, составит около 240 000 - 260 000 унций при совокупных эксплуатационных расходах приблизительно от 1 250 до 1 350 долларов США на унцию и с денежными затратами от 900 до 1 000 долларов на унцию.
«По нашим оценкам, в четвертом квартале следующего года годовая производительность составит от 320 000 до 350 000 унций золота в год, и мы ожидаем, что годовая добыча останется примерно на этом уровне в 2022 и 2023 годах до завершения Фазы 3 в рамках реконструкции рудника в [четвертом квартале] 2023 года, что, по нашим оценкам, позволит достичь запланированного увеличения темпов добычи до 5 000 тонн руды в сутки, - говорится в сообщении компании. - После завершения всех трех фаз строительного проекта ожидается, что производство с 2024 по 2028 год в среднем составит от 400 000 до 450 000 унций золота при совокупных эксплуатационных расходах от 900 до 950 долларов на унцию».

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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