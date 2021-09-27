Эксклюзив
Smiling Rocks, благотворительная бизнес-модель, вдохновляет компании работать ради совершенствования мира
Зулу Гхеврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель компании Smiling Rocks, основатель компании Vedantti Jewellery и управляющий директор Prism Group, работает в алмазной и ювелирной отрасли свыше 20 лет. Зулу начал свой бизнес...
Вчера
Надо упорно трудиться – и успех придет
Эдуард Уткин – генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России», эксперт Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням - рассказал «R&P» о том, как внедряется система ГИИС ДМДК, а также о последних событиях и настроениях в ювелирной...
27 сентября 2021
GOLDNET.MARKET: «Мы хотим, и работаем над тем, чтобы предоставить бизнесу возможность развивать массу разных направлений»
Сегодня практически все ювелирные компании имеют свои оптовые сайты, интернет-магазины, страницы в соцсетях. Но год назад в России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET.MARKET - новый эффективный инструмент для работы...
20 сентября 2021
Редкость платины придает ей дополнительную ценность и привлекательность
Хью Дэниел (Huw Daniel) является генеральным директором Международной гильдии производителей платины (Platinum Guild International, PGI), курирующим деятельность по развитию рынков в Китае, Японии, Индии и США от имени производителей...
13 сентября 2021
Марко Карниелло: мы хотим и впредь быть двигателем развития ювелирной промышленности
Итальянская выставочная группа (IEG) является лидером в Италии по организации ярмарок и одним из основных операторов в секторе выставок и конференций на европейском уровне с выставочными площадями в Римини и Виченце, а также в Милане и Ареццо...
06 сентября 2021
AngloGold Ashanti возобновляет подземную добычу руды на Обуаси
AngloGold Ashanti заявила, что подземная руда будет использоваться только для пополнения рядовых запасов рудника до конца года.
Добыча золота из подземных рудных источников возобновится только в январе следующего года.
AngloGold сообщила, что добыча золота в 2022 году по мере наращивания производства на руднике, по оценкам, составит около 240 000 - 260 000 унций при совокупных эксплуатационных расходах приблизительно от 1 250 до 1 350 долларов США на унцию и с денежными затратами от 900 до 1 000 долларов на унцию.
«По нашим оценкам, в четвертом квартале следующего года годовая производительность составит от 320 000 до 350 000 унций золота в год, и мы ожидаем, что годовая добыча останется примерно на этом уровне в 2022 и 2023 годах до завершения Фазы 3 в рамках реконструкции рудника в [четвертом квартале] 2023 года, что, по нашим оценкам, позволит достичь запланированного увеличения темпов добычи до 5 000 тонн руды в сутки, - говорится в сообщении компании. - После завершения всех трех фаз строительного проекта ожидается, что производство с 2024 по 2028 год в среднем составит от 400 000 до 450 000 унций золота при совокупных эксплуатационных расходах от 900 до 950 долларов на унцию».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished