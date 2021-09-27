Первый «Итальянский ювелирный саммит» состоится в середине ноября в Ареццо

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Поскольку нынешние условия международной мобильности по-прежнему не позволяют азиатским и американским покупателям приезжать в Италию, Итальянская выставочная группа (Italian Exhibition Group) по согласованию с соответствующими торговыми ассоциациями и муниципальным советом Ареццо перенесла на 2022 год проведение выставки Gold/Italy, первоначально запланированной на 23-25 октября в выставочном центре Ареццо.

Тем не менее все отраслевики уже работают над проведением в 2021 году нового мероприятия, на которое в Ареццо соберутся все представители итальянской ювелирной отрасли.

Мероприятие, в котором примут участие лидеры национальной ювелирной промышленности, станет подлинным саммитом для обсуждения стратегий перезапуска отрасли в новых условиях.

Первый «Итальянский ювелирный саммит» будет организован Итальянской выставочной группой в сотрудничестве с Муниципальным советом Ареццо и соответствующими торговыми ассоциациями.



Алекс Шишло для Rough&Polished





