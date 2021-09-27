В Москве прошла Международная ювелирная выставка-конгресс J-1

Сегодня Новости

26-28 сентября в Гостином Дворе - в Атриуме - прошла Международная ювелирная выставка-конгресс J-1, в рамках которой соединились все форматы ювелирного дела: демонстрация и продажа изделий, образовательный конгресс, профессиональный конкурс и воркшопы.

В мероприятии приняли участие 87 брендов – от ювелиров и дизайнеров (в том числе таких маститых, как Ilgiz F, Maxim Demidov и Chamovskikh) до оптовых производителей и крупных компаний, таких, как Красцветмет.

На ювелирном конгрессе обсуждались ключевые вопросы индустрии с участием представителей Министерства финансов Российской Федерации (в лице Ю. Гончаренко) и Пробирной палаты России.

Также впервые в истории российских ювелирных выставок проводилась трехдневная серия демонстрационных мастер-классов для ювелиров-профессионалов «J-1 Masters», которые, помимо многочисленных участников, просмотрели онлайн пользователи из разных стран от Канады до Новой Зеландии. Генеральным спонсором воркшопа выступила ювелирная школа International Jewellery School.

Посетители J-1 смогли приобрести украшения на свой вкус, от классики до авангарда, а специалисты отрасли обменялись опытом и завели новые полезные контакты.

В рамках проекта проведены интереснейшие лекции для широкой аудитории, дискуссии для профильных специалистов, а также ювелирный конкурс, в ходе которого жюри под председательством российского художника-ювелира-эмальера Ильгиза Фазулзянова выявило 11 победителей (авторы 10 из более 300 работ). В их числе оказались Рустам Юнисов (лучший эскиз ювелирного изделия), Сергей Шиманский и Михаил Милютин (лучшее ювелирное изделие), Варвара Соловьёва (лучший скульптор) и другие талантливые участники.

Организаторы выставки - ее президент Константин Закиров (РБГ-Стиль) и вице-президент Дина Насырова, - устроенной в стенах шедевра Кваренги, сделали все возможное, чтобы, несмотря на все сложности нынешней ситуации в условиях коронавирусной пандемии, J-1 стала мероприятием содержательным, насыщенным и ярким.



Галина Семенова для Rough&Polished





