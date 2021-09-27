Эксклюзив
Надо упорно трудиться – и успех придет
Эдуард Уткин – генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России», эксперт Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням - рассказал «R&P» о том, как внедряется система ГИИС ДМДК, а также о последних событиях и настроениях в ювелирной...
27 сентября 2021
GOLDNET.MARKET: «Мы хотим, и работаем над тем, чтобы предоставить бизнесу возможность развивать массу разных направлений»
Сегодня практически все ювелирные компании имеют свои оптовые сайты, интернет-магазины, страницы в соцсетях. Но год назад в России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET.MARKET - новый эффективный инструмент для работы...
20 сентября 2021
Редкость платины придает ей дополнительную ценность и привлекательность
Хью Дэниел (Huw Daniel) является генеральным директором Международной гильдии производителей платины (Platinum Guild International, PGI), курирующим деятельность по развитию рынков в Китае, Японии, Индии и США от имени производителей...
13 сентября 2021
Марко Карниелло: мы хотим и впредь быть двигателем развития ювелирной промышленности
Итальянская выставочная группа (IEG) является лидером в Италии по организации ярмарок и одним из основных операторов в секторе выставок и конференций на европейском уровне с выставочными площадями в Римини и Виченце, а также в Милане и Ареццо...
06 сентября 2021
В алмазной отрасли существует значительная потребность в интеллектуальных и технологических финансовых решениях
MDPS, израильская начинающая финансово-технологическая компания, входящая в Mazalit Group, готовится вскоре войти в алмазную отрасль. Зеев Маймон (Zeev Maimon), генеральный директор MDPS, является также основателем и генеральным директором MAZALIT...
30 августа 2021
В Москве прошла Международная ювелирная выставка-конгресс J-1
В мероприятии приняли участие 87 брендов – от ювелиров и дизайнеров (в том числе таких маститых, как Ilgiz F, Maxim Demidov и Chamovskikh) до оптовых производителей и крупных компаний, таких, как Красцветмет.
На ювелирном конгрессе обсуждались ключевые вопросы индустрии с участием представителей Министерства финансов Российской Федерации (в лице Ю. Гончаренко) и Пробирной палаты России.
Также впервые в истории российских ювелирных выставок проводилась трехдневная серия демонстрационных мастер-классов для ювелиров-профессионалов «J-1 Masters», которые, помимо многочисленных участников, просмотрели онлайн пользователи из разных стран от Канады до Новой Зеландии. Генеральным спонсором воркшопа выступила ювелирная школа International Jewellery School.
Посетители J-1 смогли приобрести украшения на свой вкус, от классики до авангарда, а специалисты отрасли обменялись опытом и завели новые полезные контакты.
В рамках проекта проведены интереснейшие лекции для широкой аудитории, дискуссии для профильных специалистов, а также ювелирный конкурс, в ходе которого жюри под председательством российского художника-ювелира-эмальера Ильгиза Фазулзянова выявило 11 победителей (авторы 10 из более 300 работ). В их числе оказались Рустам Юнисов (лучший эскиз ювелирного изделия), Сергей Шиманский и Михаил Милютин (лучшее ювелирное изделие), Варвара Соловьёва (лучший скульптор) и другие талантливые участники.
Организаторы выставки - ее президент Константин Закиров (РБГ-Стиль) и вице-президент Дина Насырова, - устроенной в стенах шедевра Кваренги, сделали все возможное, чтобы, несмотря на все сложности нынешней ситуации в условиях коронавирусной пандемии, J-1 стала мероприятием содержательным, насыщенным и ярким.
Галина Семенова для Rough&Polished