Международная неделя роскоши в Эр-Рияде дебютирует в ноябре 2021 года

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Международная неделя роскоши в Эр-Рияде (Riyadh International Luxury Week) — это новое мероприятие, на котором представлены мировые ювелирные изделия, часы и свадебные бренды, и оно служит в качестве ворот на крупнейший на Ближнем Востоке рынок предметов роскоши.

В рамках мероприятия с 9 по 12 ноября в отеле Faisaliah Hotel в Эр-Рияде будут представлены самые роскошные имена в области ювелирных украшений, часов и свадебной моды.

Выставка включает в себя 10-е издание ярмарки Salon des Grandes Complications, самой успешной часовой ярмарки на Ближнем Востоке. Эта ярмарка, в которой участвуют более 140 международных экспонентов, регулярно привлекает более 5 000 коллекционеров и энтузиастов высокого уровня.

Международная неделя роскоши поводится в Эр-Рияде, поскольку потребительские расходы на предметы роскоши и услуги в Саудовской Аравии продолжают расти и, по оценкам аналитиков, рынок вырастет на 7% в период с 2021 по 2026 год и достигнет примерно 23,6 млрд долларов США к 2026 году.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





