Эксклюзив
Smiling Rocks, благотворительная бизнес-модель, вдохновляет компании работать ради совершенствования мира
Зулу Гхеврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель компании Smiling Rocks, основатель компании Vedantti Jewellery и управляющий директор Prism Group, работает в алмазной и ювелирной отрасли свыше 20 лет. Зулу начал свой бизнес...
Сегодня
Надо упорно трудиться – и успех придет
Эдуард Уткин – генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России», эксперт Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням - рассказал «R&P» о том, как внедряется система ГИИС ДМДК, а также о последних событиях и настроениях в ювелирной...
27 сентября 2021
GOLDNET.MARKET: «Мы хотим, и работаем над тем, чтобы предоставить бизнесу возможность развивать массу разных направлений»
Сегодня практически все ювелирные компании имеют свои оптовые сайты, интернет-магазины, страницы в соцсетях. Но год назад в России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET.MARKET - новый эффективный инструмент для работы...
20 сентября 2021
Редкость платины придает ей дополнительную ценность и привлекательность
Хью Дэниел (Huw Daniel) является генеральным директором Международной гильдии производителей платины (Platinum Guild International, PGI), курирующим деятельность по развитию рынков в Китае, Японии, Индии и США от имени производителей...
13 сентября 2021
Марко Карниелло: мы хотим и впредь быть двигателем развития ювелирной промышленности
Итальянская выставочная группа (IEG) является лидером в Италии по организации ярмарок и одним из основных операторов в секторе выставок и конференций на европейском уровне с выставочными площадями в Римини и Виченце, а также в Милане и Ареццо...
06 сентября 2021
Международная неделя роскоши в Эр-Рияде дебютирует в ноябре 2021 года
В рамках мероприятия с 9 по 12 ноября в отеле Faisaliah Hotel в Эр-Рияде будут представлены самые роскошные имена в области ювелирных украшений, часов и свадебной моды.
Выставка включает в себя 10-е издание ярмарки Salon des Grandes Complications, самой успешной часовой ярмарки на Ближнем Востоке. Эта ярмарка, в которой участвуют более 140 международных экспонентов, регулярно привлекает более 5 000 коллекционеров и энтузиастов высокого уровня.
Международная неделя роскоши поводится в Эр-Рияде, поскольку потребительские расходы на предметы роскоши и услуги в Саудовской Аравии продолжают расти и, по оценкам аналитиков, рынок вырастет на 7% в период с 2021 по 2026 год и достигнет примерно 23,6 млрд долларов США к 2026 году.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished