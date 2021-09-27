В августе экспорт ювелирных изделий из Гонконга вырос на 16,2%

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Последние данные Департамента переписи и статистики Гонконга (Census and Statistics Department) показали, что экспорт ювелирных изделий из Гонконга в августе немного увеличился по сравнению с уровнем до пандемии в 2019 и 2018 годах. Это связано с сигналами о продолжающемся восстановлении отрасли в последние несколько месяцев.

Экспорт ювелирных изделий и других изделий из серебра и золота вырос на 16,2% в годовом исчислении и составил около 2,7 млрд долларов США. Поставки украшений выросли на 0,97% по сравнению с 2019 годом и на 1,22% по сравнению с 2018 годом.

С января по август экспорт увеличился на 34,1% в годовом исчислении, примерно до 19,5 млрд долларов, и на 44,33% по сравнению с 2019 годом. Однако последние данные по экспорту отстают от показателей 2018 года и составили около 19,77 млрд долларов.

По мнению правительства, восстановление мировой экономики и активные региональные торговые потоки должны продолжать поддерживать экспортные показатели Гонконга в ближайшем будущем. Но развитие пандемии по-прежнему создает неопределенность в отношении экономических перспектив.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





