Эксклюзив
Надо упорно трудиться – и успех придет
Эдуард Уткин – генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России», эксперт Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням - рассказал «R&P» о том, как внедряется система ГИИС ДМДК, а также о последних событиях и настроениях в ювелирной...
27 сентября 2021
GOLDNET.MARKET: «Мы хотим, и работаем над тем, чтобы предоставить бизнесу возможность развивать массу разных направлений»
Сегодня практически все ювелирные компании имеют свои оптовые сайты, интернет-магазины, страницы в соцсетях. Но год назад в России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET.MARKET - новый эффективный инструмент для работы...
20 сентября 2021
Редкость платины придает ей дополнительную ценность и привлекательность
Хью Дэниел (Huw Daniel) является генеральным директором Международной гильдии производителей платины (Platinum Guild International, PGI), курирующим деятельность по развитию рынков в Китае, Японии, Индии и США от имени производителей...
13 сентября 2021
Марко Карниелло: мы хотим и впредь быть двигателем развития ювелирной промышленности
Итальянская выставочная группа (IEG) является лидером в Италии по организации ярмарок и одним из основных операторов в секторе выставок и конференций на европейском уровне с выставочными площадями в Римини и Виченце, а также в Милане и Ареццо...
06 сентября 2021
В алмазной отрасли существует значительная потребность в интеллектуальных и технологических финансовых решениях
MDPS, израильская начинающая финансово-технологическая компания, входящая в Mazalit Group, готовится вскоре войти в алмазную отрасль. Зеев Маймон (Zeev Maimon), генеральный директор MDPS, является также основателем и генеральным директором MAZALIT...
30 августа 2021
Chow Tai Fook расширяет розничную сеть, уделяя особое внимание цифровой стратегии
Ссылаясь на более сильный внутренний спрос и рост розничного рынка страны, компания планирует открыть в Китае более 7 000 торговых точек в течение следующих четырех лет. По состоянию на июнь 2021 года CTF имела в общей сложности 4 850 торговых точек и хорошо подготовлена к ускоренному расширению розничной торговли и многоканальному внедрению своей стратегии Dual-Force («Двойная сила»).
CTF использует в своих магазинах интеллектуальные розничные приложения, которые помогают улучшить обслуживание клиентов и коэффициент конверсии продаж, а также повысить производственную эффективность. Ожидается, что на цифровую розницу будет приходиться 12% от общей стоимости розничных продаж Chow Tai Fook в Китае к 2025 финансовому году против 9,5% в июне 2021 года.
Компания ожидает, что бизнес в Гонконге и Макао стабилизируется и это ослабит ситуацию, создавшуюся в связи с коронавирусной пандемией. CTF планирует сосредоточить свои усилия на странах с более высоким внутренним потреблением, таких как Куала-Лумпур, Малайзия и Филиппины, где планируется открытие новых магазинов.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished