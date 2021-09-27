Chow Tai Fook расширяет розничную сеть, уделяя особое внимание цифровой стратегии

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Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd (CTF), ритейлер ювелирных изделий из Гонконга, планирует расширить свою розничную сеть в Китае к 2025 финансовому году, а также укрепить свою цифровую стратегию.

Ссылаясь на более сильный внутренний спрос и рост розничного рынка страны, компания планирует открыть в Китае более 7 000 торговых точек в течение следующих четырех лет. По состоянию на июнь 2021 года CTF имела в общей сложности 4 850 торговых точек и хорошо подготовлена к ускоренному расширению розничной торговли и многоканальному внедрению своей стратегии Dual-Force («Двойная сила»).

CTF использует в своих магазинах интеллектуальные розничные приложения, которые помогают улучшить обслуживание клиентов и коэффициент конверсии продаж, а также повысить производственную эффективность. Ожидается, что на цифровую розницу будет приходиться 12% от общей стоимости розничных продаж Chow Tai Fook в Китае к 2025 финансовому году против 9,5% в июне 2021 года.

Компания ожидает, что бизнес в Гонконге и Макао стабилизируется и это ослабит ситуацию, создавшуюся в связи с коронавирусной пандемией. CTF планирует сосредоточить свои усилия на странах с более высоким внутренним потреблением, таких как Куала-Лумпур, Малайзия и Филиппины, где планируется открытие новых магазинов.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





