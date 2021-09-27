Эксклюзив

Надо упорно трудиться – и успех придет

Эдуард Уткин – генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России», эксперт Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням - рассказал «R&P» о том, как внедряется система ГИИС ДМДК, а также о последних событиях и настроениях в ювелирной...

27 сентября 2021

GOLDNET.MARKET: «Мы хотим, и работаем над тем, чтобы предоставить бизнесу возможность развивать массу разных направлений»

Сегодня практически все ювелирные компании имеют свои оптовые сайты, интернет-магазины, страницы в соцсетях. Но год назад в России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET.MARKET - новый эффективный инструмент для работы...

20 сентября 2021

Редкость платины придает ей дополнительную ценность и привлекательность

Хью Дэниел (Huw Daniel) является генеральным директором Международной гильдии производителей платины (Platinum Guild International, PGI), курирующим деятельность по развитию рынков в Китае, Японии, Индии и США от имени производителей...

13 сентября 2021

Марко Карниелло: мы хотим и впредь быть двигателем развития ювелирной промышленности

Итальянская выставочная группа (IEG) является лидером в Италии по организации ярмарок и одним из основных операторов в секторе выставок и конференций на европейском уровне с выставочными площадями в Римини и Виченце, а также в Милане и Ареццо...

06 сентября 2021

В алмазной отрасли существует значительная потребность в интеллектуальных и технологических финансовых решениях

MDPS, израильская начинающая финансово-технологическая компания, входящая в Mazalit Group, готовится вскоре войти в алмазную отрасль. Зеев Маймон (Zeev Maimon), генеральный директор MDPS, является также основателем и генеральным директором MAZALIT...

30 августа 2021

Chow Tai Fook расширяет розничную сеть, уделяя особое внимание цифровой стратегии

Сегодня
Новости
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd (CTF), ритейлер ювелирных изделий из Гонконга, планирует расширить свою розничную сеть в Китае к 2025 финансовому году, а также укрепить свою цифровую стратегию.
Ссылаясь на более сильный внутренний спрос и рост розничного рынка страны, компания планирует открыть в Китае более 7 000 торговых точек в течение следующих четырех лет. По состоянию на июнь 2021 года CTF имела в общей сложности 4 850 торговых точек и хорошо подготовлена к ускоренному расширению розничной торговли и многоканальному внедрению своей стратегии Dual-Force («Двойная сила»).
CTF использует в своих магазинах интеллектуальные розничные приложения, которые помогают улучшить обслуживание клиентов и коэффициент конверсии продаж, а также повысить производственную эффективность. Ожидается, что на цифровую розницу будет приходиться 12% от общей стоимости розничных продаж Chow Tai Fook в Китае к 2025 финансовому году против 9,5% в июне 2021 года.
Компания ожидает, что бизнес в Гонконге и Макао стабилизируется и это ослабит ситуацию, создавшуюся в связи с коронавирусной пандемией. CTF планирует сосредоточить свои усилия на странах с более высоким внутренним потреблением, таких как Куала-Лумпур, Малайзия и Филиппины, где планируется открытие новых магазинов.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


Версия для печати