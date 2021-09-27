Premium Nickel приобретет никель-медно-кобальтовые активы Ботсваны

Сегодня Новости

Компания Premium Nickel Resources (PNR) намерена приобрести никель-медно-кобальтовые активы в районе Селеби (Selebi) и связанную с ними инфраструктуру, ранее принадлежавшую государственной BCL Mine Limited.

PNR нацелена на закрытие этой сделки и передачу права собственности на активы в течение 120 дней. Она также ведет переговоры по отдельному соглашению о покупке активов, чтобы окончательно согласовать условия приобретения любых приоритетных активов компании Tati Nickel Mining Company (TNMC), которые могут быть проданы.

PNR представила свое предварительное предложение ликвидаторам BCL и TNMC в июне 2020 года о приобретении активов бывшего производственного комплекса BCL и отдельно предприятий TNMC, расположенных на северо-востоке Ботсваны.

Ранее в этом году PNR была выбрана в качестве предпочтительного участника торгов, и в марте прошлого года она заключила меморандум о взаимопонимании, предусматривающий шестимесячный период эксклюзивности для завершения дополнительных работ и переговоров по соглашениям о покупке активов.

«В течение периода эксклюзивности PNR собирала новую информацию, в том числе данные по примерно 700 кг свежей репрезентативной руды, - говорит исполнительный директор PNR Кит Моррисон (Keith Morrison). - Последующие металлургические испытания, проведенные в лаборатории SGS Lakefield, подтвердили наш план реконструкции месторождения Селеби для отдельного производства медных и никель-кобальтовых концентратов».

Добыча на месторождении завершилась в октябре 2016 года, когда предприятия были переведены на техническое обслуживание и ремонт из-за сбоя на перерабатывающем заводе.

На пике своего развития компания BCL Mine Limited производила в среднем 40 000 т меди и никеля в год, прежде чем высокие эксплуатационные расходы и низкие мировые цены на сырье привели к ее ликвидации в 2016 году.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





