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30 августа 2021
Premium Nickel приобретет никель-медно-кобальтовые активы Ботсваны
PNR нацелена на закрытие этой сделки и передачу права собственности на активы в течение 120 дней. Она также ведет переговоры по отдельному соглашению о покупке активов, чтобы окончательно согласовать условия приобретения любых приоритетных активов компании Tati Nickel Mining Company (TNMC), которые могут быть проданы.
PNR представила свое предварительное предложение ликвидаторам BCL и TNMC в июне 2020 года о приобретении активов бывшего производственного комплекса BCL и отдельно предприятий TNMC, расположенных на северо-востоке Ботсваны.
Ранее в этом году PNR была выбрана в качестве предпочтительного участника торгов, и в марте прошлого года она заключила меморандум о взаимопонимании, предусматривающий шестимесячный период эксклюзивности для завершения дополнительных работ и переговоров по соглашениям о покупке активов.
«В течение периода эксклюзивности PNR собирала новую информацию, в том числе данные по примерно 700 кг свежей репрезентативной руды, - говорит исполнительный директор PNR Кит Моррисон (Keith Morrison). - Последующие металлургические испытания, проведенные в лаборатории SGS Lakefield, подтвердили наш план реконструкции месторождения Селеби для отдельного производства медных и никель-кобальтовых концентратов».
Добыча на месторождении завершилась в октябре 2016 года, когда предприятия были переведены на техническое обслуживание и ремонт из-за сбоя на перерабатывающем заводе.
На пике своего развития компания BCL Mine Limited производила в среднем 40 000 т меди и никеля в год, прежде чем высокие эксплуатационные расходы и низкие мировые цены на сырье привели к ее ликвидации в 2016 году.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished