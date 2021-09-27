Botswana Diamonds получает полный контроль над проектом Торни Ривер

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Botswana Diamonds теперь полностью владеет проектом Торни Ривер (Thorny River) в Южной Африке после решения о приобретении контроля над южноафриканской ассоциированной компанией Vutomi Mining.

Совет директоров Botswana Diamonds реализовал свое преимущественное право на приобретение оставшихся долей участия третьих лиц в Vutomi Mining после проявления заинтересованности извне в приобретении компании, которая владеет правами на добычу полезных ископаемых в алмазном проекте Торни Ривер, а также в других геологоразведочных активах.

Сумма платежа за Vutomi Mining составляет около 57 млн новых обыкновенных акций компании, которые по среднерыночной цене на конец периода (28 сентября 2021 года), составляющей 1,10 пенса за акцию, оцениваются в 627 000 фунтов стерлингов.

«Мы очень позитивно оцениваем производственные возможности на территории Торни Ривер, принадлежащей Vutomi Mining», - сказал председатель совета директоров компании Джон Тилинг (John Teeling).

«… Никем не запрашивавшееся предложение извне [о покупке Vutomi Mining] укрепило нашу веру в то, что в Торни Ривер есть что-то стоящее. Мы действовали таким образом, чтобы сохранить стоимость актива для акционеров», - добавил он.

Торни Ривер - это кимберлитовая территория на продвинутой стадии геологоразведки, расположенная на восточной стороне кимберлитовой дайки и системы выходов кимберлита, охватывающих рудник Клипспрингер (Klipspringer) в 15 км к западу и знаменитый рудник Марсфонтейн (Marsfontein) в 4 км к западу.

Имеются планы по возобновлению добычи гравия и отвалов на руднике Марсфонтейн, который также контролируется Vutomi Mining.

В сообщении Botswana Diamonds говорится, что 26% акций Vutomi Mining будут проданы на условиях отложенной оплаты в размере 316 333 долларов США местному партнеру в рамках программы по расширению прав и возможностей коренного населения, каковым является компания Baroville Trade and Investments, для выполнения требований Южной Африки по расширению прав собственности для местного населения, что будет профинансировано за счет кредита от Botswana Diamonds.

По завершении этой процедуры Botswana Diamonds будет владеть 76% Vutomi Mining.

В настоящее время Vutomi Mining принадлежит, в частности, Джеймсу Кэмпбеллу (James Campbell), который также является управляющим директором Botswana Diamonds.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





