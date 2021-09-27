Эксклюзив
Надо упорно трудиться – и успех придет
Эдуард Уткин – генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России», эксперт Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням - рассказал «R&P» о том, как внедряется система ГИИС ДМДК, а также о последних событиях и настроениях в ювелирной...
27 сентября 2021
GOLDNET.MARKET: «Мы хотим, и работаем над тем, чтобы предоставить бизнесу возможность развивать массу разных направлений»
Сегодня практически все ювелирные компании имеют свои оптовые сайты, интернет-магазины, страницы в соцсетях. Но год назад в России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET.MARKET - новый эффективный инструмент для работы...
20 сентября 2021
Редкость платины придает ей дополнительную ценность и привлекательность
Хью Дэниел (Huw Daniel) является генеральным директором Международной гильдии производителей платины (Platinum Guild International, PGI), курирующим деятельность по развитию рынков в Китае, Японии, Индии и США от имени производителей...
13 сентября 2021
Марко Карниелло: мы хотим и впредь быть двигателем развития ювелирной промышленности
Итальянская выставочная группа (IEG) является лидером в Италии по организации ярмарок и одним из основных операторов в секторе выставок и конференций на европейском уровне с выставочными площадями в Римини и Виченце, а также в Милане и Ареццо...
06 сентября 2021
В алмазной отрасли существует значительная потребность в интеллектуальных и технологических финансовых решениях
MDPS, израильская начинающая финансово-технологическая компания, входящая в Mazalit Group, готовится вскоре войти в алмазную отрасль. Зеев Маймон (Zeev Maimon), генеральный директор MDPS, является также основателем и генеральным директором MAZALIT...
30 августа 2021
Mountain Province объявила результаты продаж за квартал
За отчетный период было продано 1 028 327 каратов на общую сумму 93,9 млн канадских долларов (USD 74,1 млн). Средняя стоимость составила 91 канадский доллар за карат (USD 72 доллара). Объем продаж с начала года достиг 2 349 644 карата, а общая выручка - 212,5 млн канадских долларов (USD 169,4 млн). Средняя стоимость на сегодняшний день составляет 90 канадских долларов за карат (USD 72 доллара).
«Мы чрезвычайно рады видеть, что значительный рост цен, достигнутый в ходе продаж в первой половине 2021 года, продолжается и в третьем квартале. Мы ожидаем, что рынки алмазов и бриллиантов сохранят динамику в важный сезон праздничных покупок, что должно позволить извлечь выгоду в ходе двух оставшихся до конца года торговых сессий. Высокие результаты продаж с начала года позволили компании полностью погасить свою краткосрочную задолженность намного раньше, чем первоначально планировалось, что очень обнадеживает», - прокомментировал Стюарт Браун (Stuart Brown), президент и главный исполнительный директор Mountain Province.
Алекс Шишло для Rough&Polished