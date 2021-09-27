Mountain Province объявила результаты продаж за квартал

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Компания Mountain Province Diamonds Inc. объявила о результатах продаж алмазов в третьем квартале 2021 года.

За отчетный период было продано 1 028 327 каратов на общую сумму 93,9 млн канадских долларов (USD 74,1 млн). Средняя стоимость составила 91 канадский доллар за карат (USD 72 доллара). Объем продаж с начала года достиг 2 349 644 карата, а общая выручка - 212,5 млн канадских долларов (USD 169,4 млн). Средняя стоимость на сегодняшний день составляет 90 канадских долларов за карат (USD 72 доллара).

«Мы чрезвычайно рады видеть, что значительный рост цен, достигнутый в ходе продаж в первой половине 2021 года, продолжается и в третьем квартале. Мы ожидаем, что рынки алмазов и бриллиантов сохранят динамику в важный сезон праздничных покупок, что должно позволить извлечь выгоду в ходе двух оставшихся до конца года торговых сессий. Высокие результаты продаж с начала года позволили компании полностью погасить свою краткосрочную задолженность намного раньше, чем первоначально планировалось, что очень обнадеживает», - прокомментировал Стюарт Браун (Stuart Brown), президент и главный исполнительный директор Mountain Province.



Алекс Шишло для Rough&Polished





