Эксклюзив
Надо упорно трудиться – и успех придет
Эдуард Уткин – генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России», эксперт Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням - рассказал «R&P» о том, как внедряется система ГИИС ДМДК, а также о последних событиях и настроениях в ювелирной...
27 сентября 2021
GOLDNET.MARKET: «Мы хотим, и работаем над тем, чтобы предоставить бизнесу возможность развивать массу разных направлений»
Сегодня практически все ювелирные компании имеют свои оптовые сайты, интернет-магазины, страницы в соцсетях. Но год назад в России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET.MARKET - новый эффективный инструмент для работы...
20 сентября 2021
Редкость платины придает ей дополнительную ценность и привлекательность
Хью Дэниел (Huw Daniel) является генеральным директором Международной гильдии производителей платины (Platinum Guild International, PGI), курирующим деятельность по развитию рынков в Китае, Японии, Индии и США от имени производителей...
13 сентября 2021
Марко Карниелло: мы хотим и впредь быть двигателем развития ювелирной промышленности
Итальянская выставочная группа (IEG) является лидером в Италии по организации ярмарок и одним из основных операторов в секторе выставок и конференций на европейском уровне с выставочными площадями в Римини и Виченце, а также в Милане и Ареццо...
06 сентября 2021
В алмазной отрасли существует значительная потребность в интеллектуальных и технологических финансовых решениях
MDPS, израильская начинающая финансово-технологическая компания, входящая в Mazalit Group, готовится вскоре войти в алмазную отрасль. Зеев Маймон (Zeev Maimon), генеральный директор MDPS, является также основателем и генеральным директором MAZALIT...
30 августа 2021
Индийская ювелирная компания, работающая с лабораторными бриллиантами, к декабрю откроет еще 10 магазинов
«В настоящее время у нас есть один магазин в Коимбаторе, а недавно мы открыли еще один в Ченнаи. Мы планируем расширяться по всей южной Индии через модель франшизы. К декабрю 2021 года мы планируем открыть 10 магазинов», - сказала Айшвария Гупта (Aishwarya Guptha), основатель Wondr Diamonds.
Выращенный в лаборатории алмаз, характеризуемый как экологически чистый алмаз, физически, химически и оптически идентичен алмазу, добытому из недр земли, за исключением того, что он создается в лабораторных условиях путем применения той же температуры и давления, которые образуются под землей, к затравке из природного алмаза.
«В добытых алмазах можно только гарантировать, что они получены из этичного источника, но они не могут уменьшить воздействие на землю, тогда как в случае выращенных в лаборатории алмазов мы можем уменьшить воздействие на землю - от потребления воды и электричества до спасения человеческих жизней и так далее. Кроме того, добытые алмазы являются невозобновляемым ресурсом, поэтому будущее за выращенными в лаборатории алмазами, - говорит геммолог и сооснователь Wondr Diamonds Саундарья Гупта (Soundarya Guptha). - Сегодня многие молодые люди убеждают своих родителей прийти и купить эти бриллианты. Так что мы планируем множество образовательных кампаний, а также сотрудничаем со многими влиятельными лицами в социальных сетях, чтобы повысить осведомленность. Мы видим очень большое будущее для этого сегмента».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished