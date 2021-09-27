Индийская ювелирная компания, работающая с лабораторными бриллиантами, к декабрю откроет еще 10 магазинов

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Компания Wondr Diamonds, расположенная в городе Ченнаи на юге Индии, планирует расширить свое присутствие в этой части страны к концу 2021 года на фоне растущей тяги среди миллениалов и поколения Z к экологически устойчивой моде и бережному отношению к планете. Бриллианты, предлагаемые компанией, стоят всего лишь одну треть от стоимости природных бриллиантов.

«В настоящее время у нас есть один магазин в Коимбаторе, а недавно мы открыли еще один в Ченнаи. Мы планируем расширяться по всей южной Индии через модель франшизы. К декабрю 2021 года мы планируем открыть 10 магазинов», - сказала Айшвария Гупта (Aishwarya Guptha), основатель Wondr Diamonds.

Выращенный в лаборатории алмаз, характеризуемый как экологически чистый алмаз, физически, химически и оптически идентичен алмазу, добытому из недр земли, за исключением того, что он создается в лабораторных условиях путем применения той же температуры и давления, которые образуются под землей, к затравке из природного алмаза.

«В добытых алмазах можно только гарантировать, что они получены из этичного источника, но они не могут уменьшить воздействие на землю, тогда как в случае выращенных в лаборатории алмазов мы можем уменьшить воздействие на землю - от потребления воды и электричества до спасения человеческих жизней и так далее. Кроме того, добытые алмазы являются невозобновляемым ресурсом, поэтому будущее за выращенными в лаборатории алмазами, - говорит геммолог и сооснователь Wondr Diamonds Саундарья Гупта (Soundarya Guptha). - Сегодня многие молодые люди убеждают своих родителей прийти и купить эти бриллианты. Так что мы планируем множество образовательных кампаний, а также сотрудничаем со многими влиятельными лицами в социальных сетях, чтобы повысить осведомленность. Мы видим очень большое будущее для этого сегмента».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





