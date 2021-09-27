Metalex Venture увеличивает убытки

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Компания Metalex Venture, которая приобрела алмазный проект Вильоенсхоф (Viljoenshof) недалеко от Кимберли в Южной Африке, понесла совокупные убытки в размере 103 млн долларов США по состоянию на 31 июля 2021 года по сравнению с убытками в 102 млн долларов годом ранее.

Компания сообщила, что ее операционная деятельность в течение трех месяцев, закончившихся 31 июля 2021 года, привела к отрицательному денежному потоку в размере 388 253 долларов.

Ключевым фактором эффективности для компании является приобретение и разработка перспективных месторождений полезных ископаемых.

Приобретая и исследуя проекты превосходного технического качества, компания увеличивает свои шансы найти и разработать экономически прибыльное месторождение.

Компания заключила опционное соглашение об инвестировании в компанию Property 126 Pty Ltd с целью приобретения до 70% алмазного проекта Вильоенсхоф путем финансирования преобразования разрешения на разведку в лицензию на добычу, разведку, технико-экономическое обоснование и разработку месторождений.

На территории находится несколько известных кимберлитовых тел.

Образцы, собранные из них, содержат минералы-индикаторы исключительного качества, что свидетельствует о высоком содержании алмазов, сообщила Metalex Venture.

У компании также есть алмазные проекты в Канаде.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





