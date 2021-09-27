Зимбабве проиграла дело по никелю и платине

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Зимбабве проиграла международное арбитражное дело по поводу прекращения никелевого и платинового проектов между частной компанией и государственной корпорацией Zimbabwe Mining Development Corporation более десяти лет назад.

Агентство Bloomberg сообщает, что эту южноафриканскую страну попросили выплатить компании Amaplat долг в размере 70 млн долларов.

Amaplat предложил Зимбабве внести 15 млн долларов на счет в Резервном банке Зимбабве, затем внести 30 млн долларов в евро на международный банковский счет, принадлежащий Amaplat, и еще 25 млн долларов внести в виде горнодобывающих активов в стране.

Компании, связанные с Amaplat, сделали это предложение в письме от 15 сентября министру Зимбабве по финансам и экономическому развитию Джорджу Гуваматанге (George Guvamatanga). Альтернативой является арест активов ZMDC после решения 2019 года.

«Между Amaplat, Министерством горнодобывающей промышленности и ZMDC ведутся переговоры, и они продвигаются очень, очень хорошо, хотя ничего не было достигнуто, - сказал министр финансов и экономического развития Зимбабве Джордж Гуваматанга (George Guvamatanga). - Я не могу комментировать содержание письма».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





