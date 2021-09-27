Эксклюзив
Надо упорно трудиться – и успех придет
Эдуард Уткин – генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России», эксперт Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням - рассказал «R&P» о том, как внедряется система ГИИС ДМДК, а также о последних событиях и настроениях в ювелирной...
27 сентября 2021
GOLDNET.MARKET: «Мы хотим, и работаем над тем, чтобы предоставить бизнесу возможность развивать массу разных направлений»
Сегодня практически все ювелирные компании имеют свои оптовые сайты, интернет-магазины, страницы в соцсетях. Но год назад в России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET.MARKET - новый эффективный инструмент для работы...
20 сентября 2021
Редкость платины придает ей дополнительную ценность и привлекательность
Хью Дэниел (Huw Daniel) является генеральным директором Международной гильдии производителей платины (Platinum Guild International, PGI), курирующим деятельность по развитию рынков в Китае, Японии, Индии и США от имени производителей...
13 сентября 2021
Марко Карниелло: мы хотим и впредь быть двигателем развития ювелирной промышленности
Итальянская выставочная группа (IEG) является лидером в Италии по организации ярмарок и одним из основных операторов в секторе выставок и конференций на европейском уровне с выставочными площадями в Римини и Виченце, а также в Милане и Ареццо...
06 сентября 2021
В алмазной отрасли существует значительная потребность в интеллектуальных и технологических финансовых решениях
MDPS, израильская начинающая финансово-технологическая компания, входящая в Mazalit Group, готовится вскоре войти в алмазную отрасль. Зеев Маймон (Zeev Maimon), генеральный директор MDPS, является также основателем и генеральным директором MAZALIT...
30 августа 2021
Зимбабве проиграла дело по никелю и платине
Агентство Bloomberg сообщает, что эту южноафриканскую страну попросили выплатить компании Amaplat долг в размере 70 млн долларов.
Amaplat предложил Зимбабве внести 15 млн долларов на счет в Резервном банке Зимбабве, затем внести 30 млн долларов в евро на международный банковский счет, принадлежащий Amaplat, и еще 25 млн долларов внести в виде горнодобывающих активов в стране.
Компании, связанные с Amaplat, сделали это предложение в письме от 15 сентября министру Зимбабве по финансам и экономическому развитию Джорджу Гуваматанге (George Guvamatanga). Альтернативой является арест активов ZMDC после решения 2019 года.
«Между Amaplat, Министерством горнодобывающей промышленности и ZMDC ведутся переговоры, и они продвигаются очень, очень хорошо, хотя ничего не было достигнуто, - сказал министр финансов и экономического развития Зимбабве Джордж Гуваматанга (George Guvamatanga). - Я не могу комментировать содержание письма».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished