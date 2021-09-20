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30 августа 2021
АО «АГД ДАЙМОНДС» выручило почти 45 млн долларов на последнем алмазном аукционе
Фото: АГД ДАЙМОНДС
Компания «АГД ДАЙМОНДС» провела весьма успешные торги в Антверпене, на которых было продано около 550 тысяч каратов алмазов. Выручка составила почти 45 млн долларов США. Средняя цена одного карата проданного сырья составила 82 доллара.
Как отмечает АО «АГД ДАЙМОНДС», цены на алмазное сырье по результатам аукциона выросли на 5-7%. При этом наиболее сильный рост наблюдался в сегментах крупных алмазов желтого цвета и мелких камней массой менее 0,75 карата, в то время как алмазы белого цвета массой 2 карата и более в цене значительно потеряли – снижение составило порядка 10%.
АО «АГД ДАЙМОНДС» ведет добычу алмазов на месторождении имени Владимира Гриба, открытом 19 февраля 1996 года в Архангельской области. С момента основания предприятия в 1931 году АО «АГД ДАЙМОНДС» (правопреемник АО «Архангельскгеолдобыча») открыто и разведано более 400 месторождений. Это прежде всего нефть, газ, алмазы, горючие сланцы, питьевые и бальнеологические воды, цветные, редкие и благородные металлы, сырье для производства цемента, шифера, кирпича, песчано-гравийные материалы для строительства автодорог и обустройства нефтепромыслов. Приоритетным направлением своей работы компания считает внедрение современных, экологически чистых технологий и оборудования, не наносящих ущерба окружающей среде.
Владимир Малахов, Rough&Polished