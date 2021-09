NDC объявляет старт Программы ASSURE 2.0, нацеленной на защиту потребителей и поддержку производителей приборов для проверки бриллиантов

Сегодня Новости

Совет по природным алмазам (Natural Diamond Council, NDC) объявил о расширении ведущей программы ASSURE, предназначенной для защиты потребителей и обеспечения целостности цепочки поставок природных бриллиантов путем поддержки производителей приборов для проверки бриллиантов.

Программа ASSURE была впервые запущена в 2019 году, получив положительный отклик в отрасли, и всего за год с ее помощью было протестировано около 80% коммерчески доступных и жизнеспособных приборов для проверки бриллиантов.

Нынешняя программа ASSURE 2.0 основывается на передовом опыте исходной программы ASSURE. В Университете Антверпена в Бельгии, в одном из ключевых мировых алмазных центров, была открыта вторая независимая испытательная лаборатория. Она будет работать вместе с расположенной в Кантоне в штате Массачусетс (США) компанией UL, являющейся основателем ASSURE и специализирующейся на проверке приборов, применяя идентичные образцы и процедуры тестирования.

Обе лаборатории будут работать одновременно, чтобы повысить долгосрочную устойчивость программы ASSURE, удвоить возможности тестирования и создать более географически разнообразный ландшафт для подачи заявок. Расширенная программа ASSURE 2.0 включает в себя тестирование ювелирных изделий с бриллиантами, что расширяет возможности стандарта ASSURE.

Ралука Ангел (Raluca Anghel), глава отдела внешних сношений и связей с отраслью Совета по природным алмазам, в связи с этим отметил: «Каждый несет ответственность за правильное раскрытие характера продукта, который он продает, но для облегчения этого нам нужны надежные приборы для проверки бриллиантов, которые проходят тщательные испытания. Благодаря этой последней версии программы ASSURE производители получат жизненно важную информацию для дальнейшего совершенствования своих устройств, а потребители могут быть уверены в решительных шагах, предпринятых для обеспечения их доверия».

Программа ASSURE обеспечивает идеальный режим для тестирования приборов для проверки бриллиантов, предоставляя всем участникам алмазной отрасли объективные данные, когда они рассматривают возможность покупки или использования определенного прибора.

Йорам Дваш (Yoram Dvash) из Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) добавляет: «Я призываю производителей алмазов предоставить свои приборы для проверки бриллиантов в рамках программы тестирования ASSURE, тем самым внося свой вклад в целостность трубопровода природных бриллиантов».

Гаэтано Кавальери (Gaetano Cavalieri), президент Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO), сказал: «Я настоятельно рекомендую всем производителям предоставить свои приборы для проверки бриллиантов на тестирование. Производители, которые привержены этому процессу, способствуют отраслевым усилиям по улучшению целостности алмазопровода и обеспечению доверия потребителей к ювелирным изделиям с бриллиантами».

Ронни Вандерлинден (Ronnie Vanderlinden), президент Международной ассоциации производителей бриллиантов (International Diamond Manufacturers Association, IDMA): «Мы разделяем мнение наших коллег по отрасли и отдаем должное программе ASSURE за ее роль в разработке приборов для проверки бриллиантов. Приборы для проверки бриллиантов будут играть все более важную роль в этом начинании».

Тиффани Стивенс (Tiffany Stevens), президент, генеральный директор и главный юрисконсульт Комитета по надзору в ювелирной отрасли (Jewelers Vigilance Committee, JVC), добавил: «Благодаря такому диапазону устройств, перечисленных в Справочнике приборов для проверки бриллиантов ASSURE, можно сказать, что этот процесс опирается на широкую поддержку».

Дэвид Дж., Бонапарт (David J, Bonaparte), президент и главный исполнительный директор организации Ювелиры Америки (Jewelers of America, JA), говорит: «Теперь, когда стандарт ASSURE включает в себя тестирование ювелирных изделий, розничные торговцы смогут обеспечить своим покупателям еще больше спокойствия. Эти приборы важны для бизнеса, поскольку компании любого размера должны играть определенную роль в поддержании прозрачности и обеспечении точного раскрытия информации в цепочке поставок бриллиантов».

Эдвард Ашер (Edward Asscher), президент Всемирного алмазного совета (World Diamond Council, WDC), подчеркнул: «Программа ASSURE предлагает помощь, поддерживая разработку проборов проверки бриллиантов и способствуя четкому раскрытию информации о продукции. Это единственный способ сохранить доверие потребителей в долгосрочной перспективе и уважать усилия каждого человека и организации, которые являются частью наших сообществ и нашей отрасли».

Колин Шах (Colin Shah), председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), отметил: «Только посредством точной идентификации предприятия могут правильно раскрывать информацию о своих продуктах и обеспечивать беспрепятственный таможенный процесс, а усилия программы ASSURE по предоставлению производителям подробных данных о характеристиках продукции приведут к повышению уровня их точности для экспорта».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished