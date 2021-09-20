Эксклюзив
Надо упорно трудиться – и успех придет
Эдуард Уткин – генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России», эксперт Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням - рассказал «R&P» о том, как внедряется система ГИИС ДМДК, а также о последних событиях и настроениях в ювелирной...
Вчера
GOLDNET.MARKET: «Мы хотим, и работаем над тем, чтобы предоставить бизнесу возможность развивать массу разных направлений»
Сегодня практически все ювелирные компании имеют свои оптовые сайты, интернет-магазины, страницы в соцсетях. Но год назад в России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET.MARKET - новый эффективный инструмент для работы...
20 сентября 2021
Редкость платины придает ей дополнительную ценность и привлекательность
Хью Дэниел (Huw Daniel) является генеральным директором Международной гильдии производителей платины (Platinum Guild International, PGI), курирующим деятельность по развитию рынков в Китае, Японии, Индии и США от имени производителей...
13 сентября 2021
Марко Карниелло: мы хотим и впредь быть двигателем развития ювелирной промышленности
Итальянская выставочная группа (IEG) является лидером в Италии по организации ярмарок и одним из основных операторов в секторе выставок и конференций на европейском уровне с выставочными площадями в Римини и Виченце, а также в Милане и Ареццо...
06 сентября 2021
В алмазной отрасли существует значительная потребность в интеллектуальных и технологических финансовых решениях
MDPS, израильская начинающая финансово-технологическая компания, входящая в Mazalit Group, готовится вскоре войти в алмазную отрасль. Зеев Маймон (Zeev Maimon), генеральный директор MDPS, является также основателем и генеральным директором MAZALIT...
30 августа 2021
Председатель Совета директоров Норникеля Гарет Пенни прибыл в Норильск
Гарет Пенни осмотрел, насколько эффективно провели основные работы по ликвидации последствия аварии на ТЭЦ-3. Также он ознакомился с первыми результатами «Большой уборки» — масштабной программы по очистке территории НПР от мусора — и оценил прогресс строительства объектов «Серной программы» на Надеждинском металлургическом заводе.
Председатель Совета директоров увидел, как в Норильске работают мониторинг зданий Норильского дивизиона и Центр планирования рудника «Скалистый», где начали работу в беспилотном режиме шахтные автосамосвалы.
«Мы вместе с менеджментом работаем над шестью важнейшими инициативами, которые касаются разных экологических направлений – воздух, вода, почва и т. д. И сегодня я рад видеть прогресс, который уже достигнут. Серная программа - самый важный проект, причём в международном масштабе. Его реализация показывает, насколько серьёзны намерения компании выполнить взятые на себя обязательства. Здесь используются лучшие технологии, лучшие специалисты. И я уверен, что скоро мы будем гордиться тем, что сделали».