Выставка IIJS Premiere 2021 успешно завершилась, генерировав бизнес на сумму около 6,75 млрд долларов

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37-я Индийская международная ювелирная выставка (India International Jewellery Show Premiere, IIJS 2021), флагманское мероприятие Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), состоявшаяся в Бангалоре, успешно завершилась. В ней приняли участие более 1 300 экспонентов и более 21 000 посетителей, в том числе более 300 международных покупателей. Согласно пресс-релизу GJEPC, мероприятие сгенерировало бизнес на сумму 6,75 млрд долларов.

GJEPC с помощью правительства штата Карнатака добился того, чтобы Международный выставочный центр Бангалора (Bangalore International Exhibition Centre, BIEC) превратился в биологически закрытую сферу. Все должны были привиться хотя бы одной дозой вакцины и иметь отрицательный ОТ-ПЦР тест, сданный не менее чем за 48 часов до входа на выставку. На площадке были обустроены Центр тестирования COVID и карантинная комната, а также присутствовали скорая помощь и дежурный врач. Колин Шах (Colin Shah), председатель GJEPC, сказал: «Мы уже наблюдаем рост экспорта и уверены, что отрасль в этом году достигнет экспортной цели в размере 43,75 млрд долларов и внесет более 10% в целевой показатель премьер-министра Нарендры Моди в плане достижения общего товарного экспорта на сумму 400 млрд долларов. IIJS была бы невозможна без безоговорочной поддержки правительства штата Карнатака, которое помогло нам успешно организовать это шоу».

На IIJS можно было увидеть огромное количество легких дизайнерских коллекций. Полностью золотые украшения были объемными, и при их изготовлении применялось литье вместо ручной работы. Изделия отличались разнообразной текстурой металла с глянцевой, атласной, матовой, шлифованной, зернистой, тисненой и чеканной отделкой. Игра цвета достигалась с помощью пастельных эмалей, драгоценных камней, таких как шпинель, морганит, сапфиры и бриллианты.

Было заметно, что экспоненты IIJS оказались загруженными заказами в первый же день. Многие экспоненты, предлагавшие бриллианты и золотые ювелирные изделия, были завалены заказами ко второму и третьему дням и больше не хотели принимать заказы, опасаясь, что не смогут выполнить ранее взятые на себя обязательства, даже достигнув максимальной мощности производства.

В числе 21 000 посетителей выставку IIJS посетили более 300 международных покупателей из таких стран, как Бангладеш, Великобритания, США, Таиланд, Сингапур, Австралия, ОАЭ и Непал, которые разместили заказы на все категории ювелирных изделий.

В пятидневном шоу приняли участие несколько высокопоставленных лиц, в том числе (посредством видеоконференции) г-жа Ануприя Патель (Anupriya Patel), государственный министр торговли и промышленности, Муругеш Нирани (Murugesh Nirani), министр тяжелой и средней промышленности в правительстве штата Карнатака, и многие другие.

М. Нирани подробно остановился на возможностях, которые государство готово предложить отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий. Он сказал: «Карнатака - единственный штат, который добывает золото на золотых приисках Хутти (Hutti) и Колар (Kolar). Мы стремимся увеличить производство с 1 700 кг до 5 000 кг. Мы будем открывать магазины розничной торговли ювелирными изделиями для продвижения золота и продажи золотых монет, и мы надеемся наладить партнерские отношения с частными ювелирами». Он призвал отраслевых предпринимателей посетить Встречу глобальных инвесторов в Карнатаке (Karnataka Global Investors Meet) в ноябре 2022 года, чтобы изучить возможности для бизнеса.

В соответствии со своим ежегодным ритуалом GJEPC организовал благотворительный гала-ужин «Ювелиры во имя надежды» (Jewellers For Hope, JFH) для сбора средств для неправительственных организаций (НПО), которые действуют в области образования, здравоохранения и расширения прав и возможностей женщин. Кроме того, олимпийцы были удостоены золотой броши от Басавараджа Боммаи (Basavaraj Bommai), главного министра штата Карнатака, который объявил: «Штат Карнатака создает парк драгоценных камней и обратился к GJEPC, чтобы изучить эту возможность. Наши квалифицированные мастера в ювелирной промышленности считаются одними из лучших в мире».

Главный организатор шоу Шайлеш Сангани (Shailesh Sangani), организатор национальных выставок GJEPC, заявил: «37-е издание IIJS Premiere 2021, проведенное в физическом формате после пандемии, стало возможным благодаря безоговорочной поддержке всех заинтересованных сторон, включая экспонентов, покупателей, центральное правительство и правительство штата Карнатака. Все сыграли важную роль в успешном проведении шоу такого уровня».

Кульминацией IIJS Premiere 2021 стала интерактивная сессия с участием Пиюша Гояла (Piyush Goyal), министра торговли и промышленности, министра текстильной промышленности и министра по делам потребителей, продуктов питания и общественного распределения правительства Индии вместе с официальными лицами GJEPC. Гоял сказал, что ему очень приятно было посетить на IIJS Premiere 2021, и подчеркнул, что текущая политика правительства сформулирована с учетом всех существующих проблем и чаяний.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





