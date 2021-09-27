African Gold увеличила запасы золота на 66%

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Группа компаний African Gold Group зафиксировала увеличение запасов золота на 66%, доведя их до 1,25 млн унций на своем золотом проекте Кобада (Kobada) в Мали.

Это на 497 772 унции больше по сравнению с предыдущей оценкой запасов в окончательном технико-экономическом обосновании 2020 года.

«Благодаря проведению значительного объема разведочного бурения в местах нахождения оксидов и свежей породы мы добились значительного увеличения выявленных запасов золота в унциях на 66%, и теперь у нас есть актив, который может поставлять в среднем 100 000 унций золота в год в течение первых 10 лет со сроком эксплуатации рудника, равным 16 годам», - сказал генеральный директор African Gold Дэнни Кэллоу (Danny Callow).

«Кроме того, введение сульфидов в план рудника открывает возможность разработки значительных ресурсов сульфидов, расположенных ниже оксидов, по мере развития проекта», - добавил он.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





