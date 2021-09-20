Производители алмазов ЮАР приветствуют решение по горной хартии

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Южноафриканская организация производителей алмазов (South African Diamond Producers Organisation, SADPO) поддержала постановление Высокого суда о том, что Горная хартия страны является инструментом политики, а не обязывающим законом.
Издание Mining Weekly приводит слова председателя SADPO Герта ван Некерка (Gert van Niekerk), который сказал, что решение суда внесет законодательную определенность и послужит стимулом для столь необходимых иностранных и местных инвестиций в горнодобывающую промышленность в целом.
По его словам, постановление отменяет положения Хартии 2018 года, касающиеся целей, поставленных перед держателями лицензий в соответствии с Законом об алмазах (Diamond Act) и Законом о драгоценных металлах (Precious Metal Act).
«Несмотря на то, что SADPO неизменно привержена своей поддержке процесса трансформации, мы по-прежнему непреклонны в том, что наша часть отрасли - малая и юниорная алмазодобывающая промышленность - должна будет смотреть на достижение этой цели по-другому», - сказал он.
«[Решение] ясно указывает на то, что министр минеральных ресурсов и энергетики [Гведе Манташе (Gwede Mantashe)] придерживается мнения, что процесс трансформации не увенчался успехом и, следовательно, необходимо рассматривать Хартию как подзаконный акт для исправления ситуации».
Ван Никерк сказал, что малые алмазные предприятия, которые традиционно являются бизнесом, в котором собственник является и оператором, не могут быть устойчивыми, будучи вынуждены искать партнера.
«Если вы затем должны начать делиться с партнером, становится невозможно оставаться финансово жизнеспособным, и, следовательно, уменьшается число таких предприятий», - добавил он.
Согласно докладу, написанному выпускницей геологического факультета Университета Нельсона Манделы Синазо Длакаву (Sinazo Dlakavu) и опубликованному в августе африканским Институтом наблюдения за Землей (Earth Observatory Institute), число малых и юниорных алмазодобывающих предприятий в Южной Африке сократилось с 2 000 в 2004 году до 220 в марте 2020 года.
Сокращение было связано с введением в действие Закона о разработке минеральных и нефтяных ресурсов (Mineral and Petroleum Resources Development Act, MPRDA).

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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