Индийский экспортер бриллиантов под радаром подоходного налога

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Индийский департамент по сбору подоходного налога провел обыск на объектах ведущего производителя и экспортера бриллиантов из Гуджарата и изъял большой объем неучтенных данных. Согласно сообщению в газете Times of India, рейды, начавшиеся 22 сентября на основании данных разведки об уклонении от уплаты налогов, продолжаются.

Операция охватила 23 объекта, расположенные в городах Сурат, Навсари, Морби, Ванканер штата Гуджарат и в городе Мумбай штата Махараштра. Главной новостью в результате обыска стало изъятие большого объема неучтенных данных, как в бумажном, так и цифровом формате, которые хранились в секретных местах под контролем доверенных лиц в Сурате, Навасари и Мумбае.

Согласно публикации, первичный анализ данных показывает, что налогоплательщик за некоторый период совершил неучтенные покупки и продажи мелких бриллиантов на сумму около 70,96 млн долларов. Кроме того, согласно этим данным, он продал бриллиантов на сумму более 13,01 млн долларов, полученных от своей производственной деятельности, которые остаются неучтенными, являясь его доходом.

По данным департамента, данная компания также осуществляла свои основные закупки необработанных алмазов путем их импорта и осуществляла экспортные продажи готовых крупных бриллиантов через свою компанию, зарегистрированную в Гонконге, которая фактически контролируется и управляется из Индии.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





