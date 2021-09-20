Эксклюзив
Надо упорно трудиться – и успех придет
Эдуард Уткин – генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России», эксперт Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням - рассказал «R&P» о том, как внедряется система ГИИС ДМДК, а также о последних событиях и настроениях в ювелирной...
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20 сентября 2021
Редкость платины придает ей дополнительную ценность и привлекательность
Хью Дэниел (Huw Daniel) является генеральным директором Международной гильдии производителей платины (Platinum Guild International, PGI), курирующим деятельность по развитию рынков в Китае, Японии, Индии и США от имени производителей...
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В алмазной отрасли существует значительная потребность в интеллектуальных и технологических финансовых решениях
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30 августа 2021
Индийский экспортер бриллиантов под радаром подоходного налога
Операция охватила 23 объекта, расположенные в городах Сурат, Навсари, Морби, Ванканер штата Гуджарат и в городе Мумбай штата Махараштра. Главной новостью в результате обыска стало изъятие большого объема неучтенных данных, как в бумажном, так и цифровом формате, которые хранились в секретных местах под контролем доверенных лиц в Сурате, Навасари и Мумбае.
Согласно публикации, первичный анализ данных показывает, что налогоплательщик за некоторый период совершил неучтенные покупки и продажи мелких бриллиантов на сумму около 70,96 млн долларов. Кроме того, согласно этим данным, он продал бриллиантов на сумму более 13,01 млн долларов, полученных от своей производственной деятельности, которые остаются неучтенными, являясь его доходом.
По данным департамента, данная компания также осуществляла свои основные закупки необработанных алмазов путем их импорта и осуществляла экспортные продажи готовых крупных бриллиантов через свою компанию, зарегистрированную в Гонконге, которая фактически контролируется и управляется из Индии.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished