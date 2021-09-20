Новый стандарт RJC для материалов, выращенных в лабораторных условиях

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Совет по ответственной ювелирной практике (Responsible Jewellery Council, RJC) - глобальная организация, объединяющая 1500 компаний-членов в 71 стране и устанавливающая стандарты для мировой ювелирной и часовой индустрии, объявил, что ведет разработку стандарта для материалов, выращенных в лабораторных условиях (laboratory-grown materials, LGMs) для установления передовой практики, включая требование о полном раскрытии информации, для таких материалов при их использовании в ювелирных изделиях.

Стандарт RJC LGM будет распространен на камни, выращенные в лабораторных условиях, и отделен от Кодекса практики RJC в знак признания, что материалы, выращенные в лабораторных условиях, имеет профиль риска, отличный от природных продуктов. Стандарт будет доступен для компаний, занимающихся LGMs.

Чтобы гарантировать, что новый стандарт получит наиболее тщательный обзор до его окончательной доработки, RJC будет следовать своей устоявшейся прозрачной процедуре общественных консультаций со всеми заинтересованными сторонами в соответствии с регламентирующим надлежащую практику стандартом Международного альянса по социальной и экологической аккредитации и маркировке (International Social and Environmental Accreditation and Labeling Alliance, ISEAL). Процессом консультаций будет руководить комитет по стандартам RJC с участием многих заинтересованных сторон.

«Установление стандарта для LGMs является важной стратегической инициативой RJC, подчеркивающей нашу приверженность обеспечению того, чтобы все ювелирные изделия были ответственно поставлены, изготовлены и проданы. Все дело в доверии потребителей. Этот стандарт обеспечит четкую надежную основу не только для производителей и розничных торговцев, но и для заверения клиентов в том, что производители и продавцы LGMs следуют строгим процессам, которые обеспечивают надежность и прозрачность их операций», - прокомментировала Айрис Ван дер Векен (Iris Van der Veken), исполнительный директор RJC.

«RJC была основана для продвижения лучших мировых практик в ювелирной и часовой промышленности. В связи с растущей осведомленностью потребителей о LGMs крайне важно, чтобы мы установили эти стандарты для обеспечения того, чтобы все выращенные в лабораторных условиях алмазы и драгоценные камни производились, поставлялись и продавались ответственно, и чтобы доверие потребителей можно было поддерживать за счет применения четкого и последовательного подхода для предприятий, имеющих дело с LGMs. Как глобальная организация по стандартизации для отрасли, мы в рамках прозрачного процесса со всеми заинтересованными сторонами продвигаем новую инициативу для создания основы», - сказал Дэвид Буффард (David Bouffard), председатель совета директоров RJC.



Алекс Шишло для Rough&Polished





