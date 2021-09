Henan LiLiang Diamond осуществила открытое размещение акций и зарегистрирована на вспомогательном рынке биржи

Компания Henan LiLiang Diamond Co. Ltd провела первичное публичное размещение акций и недавно была зарегистрирована на вспомогательном рынке (втором табло) сообщившей об этом Гуанчжоуской алмазной биржи (Guangzhou Diamond Exchange, GZDE), являющейся международной платформой для торговли алмазами, служащей воротами для участников алмазной отрасли в южную часть континентального Китая.

В разговоре с инвесторами на онлайн-презентации Шао Цзэнмин (Shao Zengming), председатель совета директоров и генеральный директор Henan LiLiang Diamond, сказал, что отрасли в целом можно дать три характеристики: во-первых, тенденция к централизации в ней становится все более очевидной; во-вторых, технология синтеза алмазов продолжает совершенствоваться, а области применения расширяются; в-третьих, производство лабораторных алмазов ускоряется, и рынок для них многообещающий.

Henan LiLiang Diamond Co. Ltd - высокотехнологичное предприятие, профессионально занимающееся исследованиями, производством и продажей синтетических алмазов. Его основная продукция - это монокристаллы алмаза, алмазный микропорошок и выращенные в лаборатории алмазы.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished