Эксклюзив
Надо упорно трудиться – и успех придет
Эдуард Уткин – генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России», эксперт Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням - рассказал «R&P» о том, как внедряется система ГИИС ДМДК, а также о последних событиях и настроениях в ювелирной...
Вчера
GOLDNET.MARKET: «Мы хотим, и работаем над тем, чтобы предоставить бизнесу возможность развивать массу разных направлений»
Сегодня практически все ювелирные компании имеют свои оптовые сайты, интернет-магазины, страницы в соцсетях. Но год назад в России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET.MARKET - новый эффективный инструмент для работы...
20 сентября 2021
Редкость платины придает ей дополнительную ценность и привлекательность
Хью Дэниел (Huw Daniel) является генеральным директором Международной гильдии производителей платины (Platinum Guild International, PGI), курирующим деятельность по развитию рынков в Китае, Японии, Индии и США от имени производителей...
13 сентября 2021
Марко Карниелло: мы хотим и впредь быть двигателем развития ювелирной промышленности
Итальянская выставочная группа (IEG) является лидером в Италии по организации ярмарок и одним из основных операторов в секторе выставок и конференций на европейском уровне с выставочными площадями в Римини и Виченце, а также в Милане и Ареццо...
06 сентября 2021
В алмазной отрасли существует значительная потребность в интеллектуальных и технологических финансовых решениях
MDPS, израильская начинающая финансово-технологическая компания, входящая в Mazalit Group, готовится вскоре войти в алмазную отрасль. Зеев Маймон (Zeev Maimon), генеральный директор MDPS, является также основателем и генеральным директором MAZALIT...
30 августа 2021
Henan LiLiang Diamond осуществила открытое размещение акций и зарегистрирована на вспомогательном рынке биржи
В разговоре с инвесторами на онлайн-презентации Шао Цзэнмин (Shao Zengming), председатель совета директоров и генеральный директор Henan LiLiang Diamond, сказал, что отрасли в целом можно дать три характеристики: во-первых, тенденция к централизации в ней становится все более очевидной; во-вторых, технология синтеза алмазов продолжает совершенствоваться, а области применения расширяются; в-третьих, производство лабораторных алмазов ускоряется, и рынок для них многообещающий.
Henan LiLiang Diamond Co. Ltd - высокотехнологичное предприятие, профессионально занимающееся исследованиями, производством и продажей синтетических алмазов. Его основная продукция - это монокристаллы алмаза, алмазный микропорошок и выращенные в лаборатории алмазы.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished