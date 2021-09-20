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30 августа 2021
Caledonia Mining приобрела новый проект по добыче золота в Зимбабве
Предполагаемые ресурсы месторождения, соответствующие нормативам канадского стандарта NI 43-101, составляют около 940 000 унций золота.
«Первоначальная оценка предполагаемых ресурсов нашей собственной командой и независимыми консультантами указывает на потенциал для значительных по масштабу горных работ на месторождении, предполагаемые ресурсы которого по стандарту NI 43-101 составляют почти один миллион унций золота при его содержании в размере 1,88 г на тонну руды, что является приемлемым показателем для добычи открытым способом», - сказал исполнительный директор Caledonia Стив Кертис (Steve Curtis).
По его словам, понимание компанией диаграммы соотношения содержания золота в руде к ее запасам указывает на то, что месторождение, вероятно, обеспечит высокий уровень гибкости добычи, хотя в этой области требуется еще проделать гораздо больше работы.
Общая земельная площадь проекта Малигрин составляет приблизительно 550 гектаров, включая две прошлые открытые горные разработки, в результате которых было произведено около 20 000 унций золота, добытого из оксидов в период с 2000 по 2002 год, после чего предприятие было закрыто.
Caledonia Mining планирует пробурить скважины общей начальной протяженностью 4 800 метров при ориентировочной стоимости этих работ, равной 1,6 млн долларов США, в течение 18–24 месяцев, чтобы лучше понять существующие ресурсы и оценить потенциал горных работ.
В настоящее время Caledonia Mining добывает золото на руднике Бланкет (Blanket) в районе города Гванда, и это последнее приобретение позволяет компании стать производителем золота, располагающим несколькими активами в Зимбабве.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished