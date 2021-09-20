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Debmarine Namibia: подозреваемые в краже алмазов не признают себя виновными
Необработанные камни имели общий вес, равный 668,26 карата, и в то время оценивались в 6,2 млн намибийских долларов.
Подозреваемые, Эммануэль Шикололо (Emmanuel Shikololo) и Родни Клим (Rodney Klim), недавно предстали перед Высоким судом Виндхука, где не признали себя виновными по всем пунктам обвинения.
Издание New Era сообщает, что им обоим предъявлены обвинения в хищении или хранении алмазов и в сговоре с целью совершения преступления.
Шикололо работал оператором установки по извлечению алмазов, а Клим контролером технологического процесса.
Обвинение утверждает, что эти двое разработали план, в рамках которого они уговорили сотрудника службы безопасности на судне Давида Джарвиса (Dawid Jarvis) позволить им тайно выносить украденные алмазы, говорится в обвинительном заключении.
В октябре 2011 года они вместе с Джарвисом отправились в Кейптаун, чтобы встретиться с потенциальным покупателем ворованных алмазов.
Утверждается, что обвиняемые заблокировали пневмотранспортер на судне, что привело к повышению разрежения в системе до уровня, превышающего нормальный, и потребовало ручного вмешательства для опорожнения трубы. Затем Шикололо пошел к установке по извлечению алмазов якобы для того, чтобы разблокировать пневмоподъёмники, и забрал алмазы.
Обвинение утверждает, что 6 ноября 2011 года Шикололо позвонил Джарвису, находившемуся на отправочных складах, где передал ему желтый мешок с алмазами с тем, чтобы тот тайно вывез их с судна и доставил покупателю в Кейптауне.
Шикололо не знал, что за ним наблюдали сотрудники службы безопасности, которые установили секретные камеры. Его арестовали вскоре после передачи алмазов. Джарвис присутствовал в суде в качестве государственного свидетеля.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished